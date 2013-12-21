هیئت رئیسه شورای هیئت های مذهبی شهرستانهای استان سمنان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود افزود: اعضای جدید چهارمین دوره شورای هیئت های مذهبی این استان با تشکیل جلسه و رای گیری توسط اعضاء هیئت رئیسه جدید خود را مشخص کردند.

وی: تعداد شورای هیئت‏های مذهبی استان سمنان را 9 شورا عنوان کرد و افزود: این تعداد هیئت در شهرستان‏های سمنان، شاهرود، مهدیشهر، دامغان، گرمسار، میامی، بیارجمند، بسطام و سرخه فعالیت می‏ کنند.

شکری اظهار داشت: در شهرستان شاهرود اعضای جدید شورای هیئت های مذهبی پس از تشکیل اولین جلسه حدود یکماه پس از برگزاری انتخابات، پس از رای گیری محمد رضا نصرتی را به ‌عنوان رئیس، محمد ابراهیمی نایب رئیس و حمید رضا کیقبادی را هم به سمت دبیری این شورا به مدت یکسال انتخاب کردند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: در شهرستان سمنان هم رمضان جدیدی عنوان رئیس، داوود شاهی نایب رئیس و محمد آلبویه نیز دبیر شورای هیئت های مذهبی این شهرستان بالاترین آرا را بدست آوردند.

وی محمد تقی عبدالله زاده را به‌ عنوان رئیس، سید محمد احمدی نایب رئیس و علی رجب بیگی را هم دبیر شورای هیئت های مذهبی شهرستان دامغان معرفی کرد.

شکری گفت: در شهرستان گرمسار هم اعضاء چهارمین دوره شورای هیئت های مذهبی این شهرستان پس از رای گیری، حسین شریفی را به عنوان رئیس شورا، احمد موذنی نایب رئیس و کاظم آقا حسینی را هم به عنوان دبیر این شورا انتخاب کردند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، از اسامی ابوالفضل سقائیان به‌ عنوان رئیس، علی رضا شهپری نایب رئیس و جبار دوست محمدیان را نیز دبیر شورای هیئت های مذهبی شهرستان مهدیشهر به مدت یکسال نام برد.

وی تصریح کرد: اعضای شورای هیئت های مذهبی شهرستان میامی آرای خود را به نفع احمد کیوان به‌عنوان رئیس، روح الله سعادتی، نایب رئیس و داوود منصوری هم دبیر این شورا به صندوق آنداختند.

شکری اظهار داشت: در شهرستان سرخه هم، ابوالقاسم فیض رئیس، حسین کلامی، نایب رئیس و حمید بافتی نیز دبیر شورای هیئت های مذهبی این شهرستان به مدت یکسال معرفی شدند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از اسامی رحمت الله باقری، ابراهیم باقری و محمود باقری به ترتیب به‌ عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر شورای هیئت های مذهبی بیارجمند نام برد.

وی گفت: در بسطام هم اعضای جدید چهارمین دوره انتخابات شورای هیئت های مذهبی پس از تشکیل جلسه سید حسین هاشمی را به‌عنوان رئیس، محمد علی قلیان نایب رئیس و علی اصغر بیگی دبیر این شورا به مدت یکسال رای دادند.

شکری همچنین تعداد هیئت مذهبی سطح استان سمنان را یک هزار و 227 هیئت ذکر کرد و افزود: شهرستان شاهرود با 500 هیئت بیشترین و شهرستان آرادان با 28 هیئت کمترین هیئت سطح استان سمنان را به خود اختصاص داده‌‏اند.

وی در بخش دیگری، ساماندهی، هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد هیئت‌های مذهبی را جزو چهار وظیفه اصلی شورای هیئت‌های مذهبی عنوان کرد.

شکری در خاتمه، شناساسیی ظرفیت و پتانسیل هیئت های مذهبی و استفاده آن در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی، آرمان های امام و رهبری و شهدای هشت سال دفاع مقدس را از دیگر وظایف شورای هیئت های مذهبی برشمرد.