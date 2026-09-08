نوین خواستار بررسی مجدد پرونده محرومیت خداداد عزیزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین روز سه‌شنبه در نامه‌هایی جداگانه خطاب به احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، نسبت به رأی کمیته انضباطی درباره محرومیت خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور، اعتراض کرد.

وی در این نامه‌ها، رأی صادرشده را نیازمند بازنگری دانست و با اشاره به نحوه برخورد کمیته انضباطی با عوامل و بازیکنان تیم‌های مختلف، بر ضرورت رعایت عدالت و تناسب در صدور احکام انضباطی تأکید کرد.

نوین با اشاره به گزارش ناظر دیدار تراکتور و گل‌گهر، مدعی شد که امید عالیشاه آغازکننده فحاشی بوده است و این پرسش را مطرح کرد که بر چه مبنایی محرومیت این بازیکن تعدیل شده، اما مجازات خداداد عزیزی تشدید شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس همچنین خواستار بررسی رفتارهای صورت‌گرفته در جریان مسابقه و در نظر گرفتن تمامی ابعاد پرونده پیش از صدور رأی نهایی شد.

وی در ادامه نامه خود تأکید کرد در صورتی که محرومیت چهارماهه برای خداداد عزیزی پابرجا بماند، باید مجازات مشابهی برای بازیکن خاطی تیم گل‌گهر نیز در نظر گرفته شود و در غیر این صورت، کاهش مدت محرومیت عزیزی را متناسب با شرایط پرونده دانست.

نوین در پایان از وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال خواست دستور بررسی مجدد پرونده و صدور احکام انضباطی متناسب و عادلانه‌تر را صادر کنند.

وی همچنین با انتقاد از آنچه تأثیرپذیری ارکان فدراسیون فوتبال از فضای رسانه‌ای و روایت ناقص وقایع عنوان کرد، خواستار اتخاذ تصمیمات انضباطی بر مبنای بررسی دقیق تمامی ابعاد پرونده‌ها شد.