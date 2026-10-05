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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

نوذری برای رفع موانع توسعه استان با عارف دیدار کرد

نوذری برای رفع موانع توسعه استان با عارف دیدار کرد

قزوین- استاندار قزوین در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور گزارشی از آخرین وضعیت استان ارائه و مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای قزوین را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری ظهر دوشنبه در دیدار با محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، گزارشی از روند اجرای برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در استان ارائه کرد.

در این دیدار، مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات استان قزوین در مسیر توسعه و پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و استاندار قزوین گزارشی از آخرین وضعیت امور استان ارائه کرد.

همچنین بر تداوم پیگیری مسائل استان در سطح ملی و استفاده از ظرفیت‌های دولت برای تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار و رفع موانع توسعه‌ای قزوین تأکید شد.

در این نشست همچنین بر ضرورت پیگیری موضوعات استان در سطح ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای قزوین تأکید شد.

کد مطلب 6968698

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