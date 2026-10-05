نوذری برای رفع موانع توسعه استان با عارف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری ظهر دوشنبه در دیدار با محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، گزارشی از روند اجرای برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در استان ارائه کرد.

در این دیدار، مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات استان قزوین در مسیر توسعه و پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و استاندار قزوین گزارشی از آخرین وضعیت امور استان ارائه کرد.

همچنین بر تداوم پیگیری مسائل استان در سطح ملی و استفاده از ظرفیت‌های دولت برای تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار و رفع موانع توسعه‌ای قزوین تأکید شد.

در این نشست همچنین بر ضرورت پیگیری موضوعات استان در سطح ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای قزوین تأکید شد.

