به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ با رویکرد «ثبات، بازسازی و تاب‌آوری» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ساختار بخشنامه‌های بودجه سال‌های گذشته مورد نقد قرار گرفت و تأکید شد بخشنامه بودجه باید براساس سه اصل سیاستگذاری، تخصیص منابع و اجرا به‌صورت یکپارچه طراحی شود تا قابل ردیابی و هدایت باشد.

از هوش مصنوعی و بازار نفت تا تورم و ناترازی انرژی

در ادامه، تأثیر مؤلفه‌های مختلف بر بودجه سال آینده از جمله روندها و عوامل شکل‌دهنده اقتصاد جهانی و هوش مصنوعی، پیش‌بینی بازار نفت با توجه به تحولات تنگه هرمز، تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور، تولید سرانه، ناترازی انرژی، نرخ تورم، رفاه خانوار، تنظیم قواعد مالی و انضباط مالی بودجه و الزامات اجرایی تنظیم بودجه بررسی شد.

همچنین سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران در سال آینده مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد مهار تورم، جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، حفظ و تقویت اشتغال، حمایت هدفمند از معیشت و سطح زندگی خانوارها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی از اولویت‌های بخشنامه بودجه سال آینده است.

در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های مختلف اجرایی پیشنهادها و دیدگاه‌های خود درباره بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ را ظرف یک هفته اعلام کنند.

عارف: دولت متعهد است تحت هر شرایطی معیشت مردم را تأمین کند

عارف در این جلسه با تأکید بر اولویت معیشت مردم گفت: دولت تعهد داده است که تحت هر شرایطی معیشت مردم را تأمین کند؛ بنابراین توجه به معیشت مردم همچنان از اولویت‌های اصلی دولت و بخشنامه بودجه سال آینده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تهدیدها و فشارهای پیش‌روی کشور گفت: در کنار تهدید تحریم و محاصره که سخت هم هست، ظرفیت‌های کشور نسبت به دوران جنگ هشت‌ساله بیشتر شده است و من به آینده امیدوارم. حتماً با ظرفیت‌هایی که داریم از عهده مشکلات برمی‌آییم.

جنگ‌های آینده، جنگ فناوری است

عارف همچنین با اشاره به اهمیت توسعه فناوری در کشور گفت: جنگ‌های آینده، جنگ‌های فناوری است. ما آثار پیشرفت در فناوری‌های نوظهور را در افزایش اقتدار کشور در دو جنگ تحمیلی اخیر مشاهده کردیم؛ بنابراین پیشرفت در فناوری‌های نوظهور همچنان باید در اولویت کشور باشد.

وی افزود: از سوی دیگر باید ارتقای امنیت سایبری کشور را جزو اولویت‌ها قرار دهیم، این بخش را تقویت کنیم و مصونیت کشور را ارتقا دهیم.

بودجه نباید بیش از توان کشور هزینه ایجاد کند

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بودجه باید به سمت عملیاتی شدن پیش برود و نباید بیش از توان کشور و دولت در بودجه هزینه ایجاد کنیم. همه مسئولان باید شرایط و اولویت‌های کشور را درک کنند.

وی تأکید کرد: در تنظیم بودجه باید بهترین و بدترین شرایط در نظر گرفته شود. دولت نیز باید جلسه مشترکی با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برگزار کند تا دیدگاه‌های مختلف درباره بودجه به یکدیگر نزدیک شود.

تحت هر شرایطی آرامش جامعه باید حفظ شود

عارف با بیان اینکه دولت و رئیس‌جمهور بر حفظ آرامش جامعه تأکید دارند، گفت: تحت هر شرایطی آرامش جامعه باید حفظ شود. آرامش جامعه هزینه‌های اجتماعی حکومت را کاهش می‌دهد. ما باید محکم و قوی پیش برویم و امید داریم که از این شرایط عبور خواهیم کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از بخش خصوصی و تعاونی خواست پیشنهادها و برنامه‌های عملیاتی و نیز موانع فعالیت خود را به دولت ارائه دهند تا دولت این پیشنهادها را در بودجه مورد توجه قرار دهد.

تصویب سه دستور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

در ادامه این جلسه، دستورالعمل مدیریت یکپارچه استفاده بهینه از وام و اعتبارات مالی خارجی دریافتی توسط دولت و دستورالعمل اجرایی توزیع مواد اولیه قیر از سوی وزارت نفت بین شش دستگاه براساس جدول الزامات مصارف قانون بودجه ۱۴۰۵ به تصویب رسید.

همچنین خرید و واردات کالا و خدمات مورد نیاز برای طرح تولید انواع تایرهای باری و معدنی از دیگر مواردی بود که در این جلسه به تصویب رسید.