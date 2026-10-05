به گزارش خبرگزاری مهر، علی اربطی با اشاره به جایگاه استان زنجان در تولید حبوبات کشور اظهار کرد: زنجان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید حبوبات کشور، به دلیل برخورداری از شرایط مناسب اقلیمی، ظرفیت‌های تولیدی و دانش فنی بهره‌برداران، جایگاه ویژه‌ای در تولید لوبیا دارد.

وی افزود: استان زنجان در سال‌های اخیر رتبه دوم کشور را از نظر سطح زیرکشت و میزان تولید لوبیا به خود اختصاص داده و هم‌زمان جایگاه نخست تولید بذر لوبیا در کشور را نیز حفظ کرده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از اجرای طرح ارتقای بهره‌وری لوبیا در مزارع استان با هدف افزایش عملکرد، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری مصرف آب و نهاده‌ها و حرکت به سمت کشاورزی پایدار خبر داد و گفت: اجرای کشت دو ردیفه روی پشته، استفاده از سامانه آبیاری نواری (تیپ)، مدیریت بهینه مصرف آب، تغذیه متعادل گیاهی، بهبود مدیریت مزرعه و استفاده از ارقام اصلاح‌شده و پرمحصول، از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

اربطی ادامه داد: اجرای این روش‌ها در مزارع، زمینه افزایش عملکرد محصول، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری مصرف آب و نهاده‌ها و بهبود کیفیت محصول را فراهم کرده است و توسعه این الگوها در سایر مناطق مستعد استان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی توسعه زنجیره ارزش لوبیا را از دیگر اولویت‌های بخش زراعت استان برشمرد و گفت: تأمین و تولید بذر گواهی‌شده، توسعه مکانیزاسیون، ارتقای بهره‌وری منابع آب و خاک، افزایش ضریب نفوذ دانش فنی در مزارع و رفع موانع تولید، از مهم‌ترین برنامه‌های این مدیریت برای تقویت تولید لوبیا در استان است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر اهمیت حبوبات در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه اظهار کرد: حبوبات علاوه بر نقش مهم در تأمین امنیت غذایی، از نظر زراعی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند و قرار گرفتن این محصولات در تناوب زراعی، تثبیت بیولوژیک نیتروژن و کمک به بهبود حاصلخیزی خاک، آنها را به یکی از محصولات مهم در پایداری نظام‌های کشاورزی تبدیل کرده است.

اربطی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری در مزارع لوبیا خاطرنشان کرد: حمایت‌های فنی و کارشناسی از بهره‌برداران، توسعه فناوری‌های نوین تولید، تقویت برنامه‌های آموزشی و ترویجی و گسترش روش‌های نوین مدیریت آب و نهاده‌ها، با هدف افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در مزارع لوبیای استان ادامه خواهد داشت.