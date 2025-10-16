شهید سیدحسن نصرالله، معمار وحدت و نماد عقلانیت در جبهه مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خامهیار ظهر پنجشنبه در همایش ملی «بشارت نصر» که در دانشگاه قم برگزار شد، به تبیین ابعاد شخصیتی، فکری و سیاسی شهید سید حسن نصرالله پرداخت و گفت: سخن گفتن از چنین شخصیت بزرگی، کار آسانی نیست؛ چراکه حقیقت وجودی او فراتر از واژههاست و سید حسن نصرالله در تاریخ معاصر منطقه، نماد بیبدیل مقاومت، عزت و وحدت است و نقش او در شکست رژیم صهیونیستی، انکارناپذیر است.
رایزن پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان با تأکید بر اینکه مقاومت برای نصرالله صرفاً یک تاکتیک سیاسی نبود، اظهار داشت: بنیان مقاومت در اندیشه و عمل او ریشه در ایمان، ولایتپذیری و باور به ارزشهای الهی داشت. صهیونیسمستیزی نصرالله برخاسته از درک عمیق او نسبت به ماهیت رژیم صهیونیستی بود؛ رژیمی که بر نژادپرستی مذهبی و توسعهطلبی سیاسی استوار است و نابودی جمهوری اسلامی را در اولویت راهبردی خود قرار داده است.
خامهیار افزود: نصرالله با شناخت عمیق از ساختار فکری و اهداف این رژیم، طرحی بلندمدت برای مقابله با آن تدوین کرد؛ طرحی که تنها به میدان نبرد محدود نبود، بلکه تمام ساحات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دربر میگرفت و او با تلاش مستمر، شبانهروزی و مجاهدت بیش از چهار دهه، موفق شد رژیم صهیونیستی را در هر دو میدان نظامی و سیاسی به عقبنشینی وادار کند.
رایزن پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان در ادامه با اشاره به شرایط دشوار شیعیان لبنان در گذشته گفت: نصرالله با بازآفرینی کرامت شیعه، آنان را از حاشیه سیاست لبنان به مرکز معادلات ملی کشاند و با عبور از مرزهای مذهبی، مقاومت را به محور وحدت ملی بدل کرد و او با تدبیر سیاسی و عقلانیت کمنظیر، توانست خطر جنگ داخلی در جامعهای متکثر و چندطایفهای را مهار کرده و پیوندی راهبردی میان گروههای مختلف برقرار سازد.
خامهیار با بیان اینکه هیچ دولت پایداری در لبنان بدون مشارکت حزبالله شکل نمیگرفت، تأکید کرد: این حضور پرنفوذ نشان از آن دارد که نصرالله نهفقط در میدان جنگ، بلکه در عرصه سیاسی نیز نقشی تعیینکننده داشت؛ آنهم بدون کمترین سهمخواهی شخصی. هدف او نه قدرت، که حفظ استقلال و ثبات لبنان در برابر مداخلات بیگانگان بود.
وی راهبرد کلان سید حسن نصرالله را تحقق وحدت امت اسلامی دانست و گفت: او با قدرت نرم و بینش ایمانی خود، سد راه فتنههای مذهبی شد و نگذاشت لبنان در ورطه جنگهای فرقهای سقوط کند. پس از ترور رفیق حریری و فروپاشی بخشی از ساختار امنیتی کشور، نصرالله با درایت توانست لبنان را از آستانه فروپاشی نجات دهد.
خامهیار ادامه داد: در میانه انقلابهای رنگی و تحولات دگرگونکننده منطقه، نصرالله بهحق ملیترین و مردمیترین رهبر جهان عرب بود. لقب «رهبر جهان عرب» کمترین توصیف برای شخصیتی است که فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرقهای، دلها را تسخیر کرد.
وی با اشاره به نگاه بلندمدت نصرالله نسبت به آینده مقاومت گفت: یکی از مهمترین سرمایهگذاریهای راهبردی او، تربیت نسل جدید بود. نصرالله با تأسیس نهادهای آموزشی و فرهنگی مانند مدارس «الهدی»، نیروی انسانی متعهد و مؤمن را برای استمرار جبهه مقاومت پرورش داد.
خامهیار تصریح کرد: سید حسن نصرالله در ساختار پیچیده لبنان که متشکل از ۱۸ طایفه است، همواره از سهمخواهی شخصی پرهیز داشت و او با حفظ تقوا، تواضع و اخلاقمداری، الگویی بینظیر از رهبری دینی و سیاسی را به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به وضعیت فعلی منطقه و خیانت برخی دولتهای عربی که در کنفرانسهایی مانند شرمالشیخ به دنبال عادیسازی با رژیم صهیونیستی هستند، خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده امیدی به این نشستها نیست و امروز همانطور که شهید نصرالله پیشبینی کرده بود، مسئله فلسطین به یک موضوع انسانی جهانی تبدیل شده و مشروعیت رژیم صهیونیستی حتی از سوی برخی متفکران غربی نیز زیر سوال رفته است.
رایزن پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان بر ایمان راسخ، ولایتمداری خالصانه و اخلاص نصرالله تأکید کرد و گفت: موفقیتهای مقاومت در لبنان، ثمره روحیه ولایی اوست. او بهدرستی سرباز ولایت بود، نه با شعار، بلکه با تمام وجود و تعبد.
وی خاطرنشان کرد: امروز اگر جبهه مقاومت با قدرت و انسجام در منطقه ادامه دارد، بهواسطه مکتبی است که نصرالله بنیانگذارش بود؛ مکتبی که بر ایمان، عقلانیت، وحدت و تربیت نیروی مؤمن استوار است. نصرالله تنها یک فرمانده نبود؛ او معمار وحدت در جهان عرب و صدای صادق امت اسلامی بود.
رایزن پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان در پایان تأکید کرد: نصرالله با خون خود راه را روشن کرد و امروز وظیفه ماست که این راه را ادامه دهیم و پرچم او را با عزمی راسختر به دوش بکشیم؛ چرا که بشارت نصر همچنان در افق مقاومت میدرخشد.
