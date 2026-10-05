فرماندار دشتی: نیروهای مردمی برای زمان بحران سازماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دشتی اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون برای مواجهه با شرایط بحرانی آمادگی لازم را داشته باشند و ظرفیت نیروهای مردمی را نیز شناسایی و سازماندهی کنند.

وی افزود: هنگام وقوع بحران، عنصر زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و مدیران باید با جدیت و سرعت عمل لازم در صحنه حضور داشته باشند و تصمیمات مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ کنند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت مدیریت واحد اطلاع‌رسانی در شرایط بحرانی گفت: در زمان بحران هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی مدیران باید با هماهنگی ستاد مدیریت بحران انجام شود تا از انتشار اطلاعات ناهماهنگ و ایجاد نگرانی در جامعه جلوگیری شود.

مقاتلی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید نقاط ضعف و آسیب‌های شناسایی‌شده در مانورهای برگزارشده را بررسی و برطرف کنند تا در صورت وقوع حادثه، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی پیش از وقوع بحران، سازماندهی نیروها و تجهیزات و استفاده از ظرفیت مردم می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت‌ها و مدیریت مطلوب حوادث داشته باشد.