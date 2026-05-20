به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان دشتی اظهار کرد: با توجه به وضعیت مناسب بارندگی و پوشش خوب گیاهی، لازم است مدیران آمادگی لازم را برای مقابله با آتشسوزی در سطح مراتع داشته باشند.
وی بر ضرورت آموزش و نصب علائم هشداردهنده در نقاط مستعد آتشسوزی تأکید کرد و افزود: جوامع محلی در مناطقی که بیشتر در معرض آتشسوزی هستند باید آموزشهای لازم را فرا بگیرند تا در مواقع ضروری از آمادگی کافی برخوردار باشند.
فرماندار دشتی ادامه داد: بر اساس ارزیابی ها متاسفانه بخش قابل توجهی از آتشسوزیها منشأ انسانی دارد و انتظار میرود با افرادی که بهصورت تعمدی اقدام به چنین کارهایی میکنند و طبیعت و نعمت خدادادی مراتع را دچار آسیب می کنند برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.
مقاتلی با تأکید بر لزوم سازماندهی جوامع محلی گفت: باید جوامع محلی سازماندهی و در این زمینه تجهیز شوند تا بتوان از ظرفیت آنها در پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی به قید فوریت استفاده کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تجهیزات مربوط به مهار آتشسوزی نیز باید بهروز شود تا در زمان وقوع حادثه، اقدامات لازم با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام گیرد.
