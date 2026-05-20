۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

فرماندار دشتی: آمادگی برای مقابله با آتش‌سوزی مراتع افزایش یابد

بوشهر- فرماندار دشتی با اشاره به پوشش مناسب گیاهی به دلیل شرایط بارندگی های اخیر بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آتش‌سوزی های احتمالی در مراتع تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان دشتی اظهار کرد: با توجه به وضعیت مناسب بارندگی و پوشش خوب گیاهی، لازم است مدیران آمادگی لازم را برای مقابله با آتش‌سوزی در سطح مراتع داشته باشند.

وی بر ضرورت آموزش و نصب علائم هشداردهنده در نقاط مستعد آتش‌سوزی تأکید کرد و افزود: جوامع محلی در مناطقی که بیشتر در معرض آتش‌سوزی هستند باید آموزش‌های لازم را فرا بگیرند تا در مواقع ضروری از آمادگی کافی برخوردار باشند.

فرماندار دشتی ادامه داد: بر اساس ارزیابی ها متاسفانه بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌ها منشأ انسانی دارد و انتظار می‌رود با افرادی که به‌صورت تعمدی اقدام به چنین کارهایی می‌کنند و طبیعت و نعمت خدادادی مراتع را دچار آسیب می کنند برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

مقاتلی با تأکید بر لزوم سازماندهی جوامع محلی گفت: باید جوامع محلی سازماندهی و در این زمینه تجهیز شوند تا بتوان از ظرفیت آن‌ها در پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی به قید فوریت استفاده کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تجهیزات مربوط به مهار آتش‌سوزی نیز باید به‌روز شود تا در زمان وقوع حادثه، اقدامات لازم با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام گیرد.

