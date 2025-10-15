کاظمی:توانخواهان با اراده و پشتکار خود الگویی از امید و توانمندی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم کاظمی در جریان دیدار با توانخواه کم‌بینای تحت پوشش بهزیستی شهرستان بیجار که در مسابقات کشوری که همزمان با روز جهانی عصای سفید، در بابلسر برگزار شد و موفق به کسب عنوان قهرمانی رشته دوومیدانی شد اظهار کرد: حضور توانخواهان در میادین ورزشی نمادی از امید، تلاش و باور به توانمندی‌های درونی است و باید از این ظرفیت‌ها برای ارتقای نشاط اجتماعی و الگوسازی در جامعه بهره گرفت.

وی افزود: مسابقات ورزشی بستر مناسبی برای بروز استعدادهای جامعه هدف بهزیستی است و این قشر می‌تواند با اتکا به اراده و پشتکار خود، نقش مؤثری در پیشرفت و پویایی جامعه ایفا کند.

فرماندار بیجار با تأکید بر ضرورت حمایت نهادهای متولی از فعالیت‌های ورزشی توانخواهان گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند در راستای سیاست‌های عدالت اجتماعی، شرایط حضور و رقابت برابر را برای همه اقشار به ویژه جامعه توانخواهان فراهم سازند.

در ادامه مراسم، غلامرضا محمدمیرزایی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان بیجار نیز ضمن گرامیداشت روز جهانی عصای سفید، اظهار کرد: توانخواهان با پشتکار و تلاش خود بارها نشان داده‌اند که «معلولیت، محدودیت نیست» و با عزمی راسخ توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف بدرخشند.

وی افزود: اداره بهزیستی شهرستان بیجار در راستای مأموریت‌های خود، حمایت از توانخواهان در حوزه‌های ورزشی، فرهنگی و اشتغال‌زایی را در دستور کار دارد و تلاش می‌کند با ایجاد فرصت‌های برابر، زمینه رشد و بالندگی این قشر عزیز را فراهم سازد.

گفتنی است؛ در پایان از توانخواه کم بینا آرزو نوبخت، تقدیر به عمل آمد.