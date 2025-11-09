به گزارش خبرنگار مهر، فیروز عارفی صبح یکشنبه در دیدار با حسین رسولی، مدیرکل بهزیستی استان کردستان و هیئت همراه به ارائه راهکارهایی برای تسهیل و ارتقای خدمات به مددجویان و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهرستان سروآباد پرداخت.

وی با اشاره به نقش کلیدی سازمان بهزیستی در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، اظهار داشت: این سازمان تأثیر زیادی در برنامه‌ریزی‌های جمعیتی و ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت دارد.

وی همچنین تاکید کرد: فرمانداری سروآباد آمادگی کامل برای همکاری و حمایت از بهزیستی در راستای ارتقای کیفیت خدمات و رفع مشکلات مددجویان را دارد.

فرماندار سروآباد گفت: جامعه هدف بهزیستی جامعه‌ای گسترده و در عین حال نیازمند حمایت است و حمایت هرچه بیشتر توانخواهان مستلزم بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود است.

حسین رسولی مدیرکل بهزیستی کردستان نیز در این دیدار بر اهمیت تعامل بین بخشی و مساعدت‌های ویژه برای ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف بهزیستی تاکید کرد و افزود: هدف ما تسهیل در فرآیندهای اداری و رفع مشکلات مددجویان در سطح شهرستان است.

این دیدار با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای اجرایی در راستای بهبود وضعیت خدمات به افراد دارای معلولیت و توانخواهان برگزار شد و طرفین بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای کمک به این قشر تاکید کردند.