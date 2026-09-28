رئیس جدید اداره دامپزشکی روانسر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه رامین سمیعیان، مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه، به همراه جمعی از مسئولان و اعضای هیئت همراه با حاج ماموستا ملا محمد محمودی، امام جمعه روانسر، دیدار و درباره مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه دامپزشکی گفتوگو کرد.
در این دیدار، گزارشی از عملکرد اداره کل دامپزشکی استان و فعالیتهای انجامشده در شهرستان روانسر ارائه شد و موضوعاتی همچون سلامت دام و طیور، بهداشت فرآوردههای خام دامی، پیشگیری و مقابله با بیماریهای دامی و حمایت از دامداران و بهرهبرداران مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این برنامه، ضمن قدردانی از خدمات محسن گنجواری در دوران مسئولیت ریاست اداره دامپزشکی روانسر، سعید امیدیفر به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.
سمیعیان در این مراسم اظهار داشت: دامپزشکی از دستگاههای مؤثر در حوزه سلامت جامعه، امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان بخش دام و طیور است و اجرای مطلوب مأموریتهای این مجموعه در شهرستانها اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی، صیانت از سرمایههای دامی، ارتقای بهداشت فرآوردههای خام دامی و ارائه خدمات مناسب به دامداران و بهرهبرداران از مهمترین وظایف دامپزشکی است که باید با جدیت و استمرار دنبال شود.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای روانسر در بخش دام و تولیدات دامی خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات پیشگیرانه، تقویت تعامل با دستگاههای اجرایی و حفظ ارتباط مستمر با دامداران و بهرهبرداران از ضرورتهای این حوزه است.
سمیعیان همچنین برای رئیس جدید اداره دامپزشکی روانسر آرزوی موفقیت کرد و خواستار استفاده حداکثری از توان کارشناسی مجموعه و تقویت همکاری با دفتر امام جمعه، فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان شد.
در ادامه، امام جمعه روانسر با قدردانی از خدمات رئیس پیشین اداره دامپزشکی شهرستان، اظهار داشت: دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی، صیانت از سرمایههای دامی و حمایت از تولیدکنندگان نقش مهمی دارد و بخش قابل توجهی از مأموریتهای این مجموعه با سلامت و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد.
حاج ماموستا ملا محمد محمودی افزود: پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی، تأمین سلامت دام و طیور و ارتقای بهداشت فرآوردههای خام دامی باید بهصورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
محسن گنجواری، رئیس پیشین اداره دامپزشکی روانسر، نیز در این برنامه از حمایت و همراهی امام جمعه شهرستان و تلاش کارکنان این اداره در دوران مسئولیت خود قدردانی کرد و برای رئیس جدید اداره دامپزشکی روانسر آرزوی موفقیت داشت.
سعید امیدیفر، رئیس جدید اداره دامپزشکی روانسر، نیز ضمن قدردانی از اعتماد مدیرکل دامپزشکی استان، اجرای دقیق قوانین و مقررات و ارائه خدمت صادقانه به مردم را از اولویتهای خود عنوان کرد.
وی گفت: استفاده از ظرفیت همکاران مجموعه و تقویت تعامل با دفتر امام جمعه، فرمانداری، دستگاههای اجرایی، دامداران و بهرهبرداران برای پیشبرد مأموریتهای اداره دامپزشکی شهرستان دنبال خواهد شد.
رئیس جدید اداره دامپزشکی روانسر خاطرنشان کرد: حفظ سلامت جامعه، پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی، حفاظت از سرمایههای دامی و ارتقای بهداشت فرآوردههای خام دامی از محورهای اصلی فعالیت این اداره در دوره جدید خواهد بود.
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