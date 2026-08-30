پویا علی‌محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اردوی جهادی به مناسبت هفته دولت و با هدف حمایت از دامداران مناطق روستایی، ارتقای سطح بهداشت دام و پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام در روستای دادانه برگزار شد.

وی افزود: در جریان این برنامه، مجموعه‌ای از خدمات تخصصی دامپزشکی از جمله واکسیناسیون، مبارزه با انگل‌های خارجی، سمپاشی جایگاه‌های نگهداری دام، معاینه و درمان دام‌ها به صورت کاملاً رایگان در اختیار دامداران منطقه قرار گرفت.

رئیس شبکه دامپزشکی سنندج با اشاره به اجرای طرح واکسیناسیون دام‌ها در این اردوی جهادی گفت: یک‌هزار و ۱۷۱ رأس دام سبک، ۳۸ رأس دام سنگین و چهار رأس تک‌سمی علیه بیماری شاربن واکسینه شدند.

علی‌محمدزاده ادامه داد: در بخش دیگری از این طرح، ۲۸۸ قطعه طیور بومی نیز به صورت رایگان علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند تا از بروز و گسترش بیماری‌های شایع طیور در منطقه پیشگیری شود.

وی همچنین از اجرای عملیات رایگان مبارزه با انگل‌های خارجی خبر داد و گفت: در این بخش، بدن یک‌هزار و ۲۱۲ رأس دام سبک و ۲۵ رأس دام سنگین سمپاشی شد و سه‌هزار مترمربع از جایگاه‌های نگهداری دام نیز تحت پوشش عملیات سمپاشی قرار گرفت.

رئیس شبکه دامپزشکی سنندج در پاسخ به پرسشی درباره خدمات درمانی ارائه‌شده در این اردو اظهار کرد: ۱۲ رأس دام توسط کارشناسان و نیروهای دامپزشکی به صورت رایگان معاینه و ویزیت شدند و در کنار خدمات درمانی، دارو و آجر معدنی نیز به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار گرفت.

وی با اشاره به حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در اداره‌کل دامپزشکی استان و نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در این برنامه، افزود: اجرای اردوهای جهادی فرصت مناسبی برای ارائه خدمات تخصصی به دامداران مناطق روستایی و کم‌برخوردار و کاهش هزینه‌های آنان است.

علی‌محمدزاده خاطرنشان کرد: ارائه خدمات پیشگیرانه و بهداشتی در حوزه دامپزشکی علاوه بر کاهش خسارت‌های ناشی از بیماری‌های دامی، در حفظ سلامت دام، تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان بخش دامپروری نقش مهمی دارد.

وی در پایان از همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کانون بسیج مهندسین سپاه سنندج قدردانی کرد و گفت: شبکه دامپزشکی سنندج استمرار اجرای اردوهای جهادی و ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار را دنبال خواهد کرد.