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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

جشنواره «صدرا» در لرستان برگزار شد؛ تجلیل از ۲۹ پلیس امین و درستکار

جشنواره «صدرا» در لرستان برگزار شد؛ تجلیل از ۲۹ پلیس امین و درستکار

خرم‌آباد- همزمان با چهارمین روز از هفته انتظامی، جشنواره «صدرا» در لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر امروز دوشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره «صدرا» که به همت بازرسی فرماندهی انتظامی استان و همزمان با هفته انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: پلیس مظهر اقتدار و در عین حال، نماد عینی امانت‌داری، رشادت و درستکاری در جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره صدرا افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، شناسایی و معرفی کارکنانی است که در عرصه‌های مختلف خدمت، با پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، کارنامه درخشانی از صحت عمل و امانت‌داری از خود بر جای گذاشته‌اند.

درستکاری؛ سرمایه اعتماد مردم به پلیس

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: این نیروها بازوان توانمند نظام در تأمین امنیت و سرمایه‌های اعتمادآفرین برای مردم هستند.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر اینکه رشادت تنها در میدان نبرد معنا پیدا نمی‌کند، گفت: رشادت در حفظ پاک‌دستی و تکریم ارباب‌رجوع در تمامی ابعاد خدمت‌رسانی نیز تجلی می‌یابد.

وی ادامه داد: پلیس مکتبی با تأسی از آموزه‌های دینی و انقلابی، پاسداری از امنیت و ارزش‌های اخلاقی را توأمان وظیفه خود می‌داند.

تقدیر از ۲۹ کارکنان انتظامی لرستان

فرمانده انتظامی استان لرستان خاطرنشان کرد: پلیس در تمامی شرایط خدمت، خدمتگزار مردم است و تقدیر از این ۲۹ نفر، در واقع قدردانی از روحیه ایثار و صداقتی است که در جای‌جای بدنه انتظامی لرستان جریان دارد.

در پایان این مراسم، از ۲۹ نفر از کارکنان انتظامی استان که با عملکرد شایسته خود در حوزه‌های مختلف انتظامی و اجتماعی عناوین برتر را کسب کرده بودند، با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6968939

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