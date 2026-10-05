جشنواره «صدرا» در لرستان برگزار شد؛ تجلیل از ۲۹ پلیس امین و درستکار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر امروز دوشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره «صدرا» که به همت بازرسی فرماندهی انتظامی استان و همزمان با هفته انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: پلیس مظهر اقتدار و در عین حال، نماد عینی امانت‌داری، رشادت و درستکاری در جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره صدرا افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، شناسایی و معرفی کارکنانی است که در عرصه‌های مختلف خدمت، با پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، کارنامه درخشانی از صحت عمل و امانت‌داری از خود بر جای گذاشته‌اند.

درستکاری؛ سرمایه اعتماد مردم به پلیس

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: این نیروها بازوان توانمند نظام در تأمین امنیت و سرمایه‌های اعتمادآفرین برای مردم هستند.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر اینکه رشادت تنها در میدان نبرد معنا پیدا نمی‌کند، گفت: رشادت در حفظ پاک‌دستی و تکریم ارباب‌رجوع در تمامی ابعاد خدمت‌رسانی نیز تجلی می‌یابد.

وی ادامه داد: پلیس مکتبی با تأسی از آموزه‌های دینی و انقلابی، پاسداری از امنیت و ارزش‌های اخلاقی را توأمان وظیفه خود می‌داند.

تقدیر از ۲۹ کارکنان انتظامی لرستان

فرمانده انتظامی استان لرستان خاطرنشان کرد: پلیس در تمامی شرایط خدمت، خدمتگزار مردم است و تقدیر از این ۲۹ نفر، در واقع قدردانی از روحیه ایثار و صداقتی است که در جای‌جای بدنه انتظامی لرستان جریان دارد.

در پایان این مراسم، از ۲۹ نفر از کارکنان انتظامی استان که با عملکرد شایسته خود در حوزه‌های مختلف انتظامی و اجتماعی عناوین برتر را کسب کرده بودند، با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.