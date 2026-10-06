به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین‌نژاد در باشگاه دینامو ماخاچ‌قلعه روزهای متفاوتی را پشت سر می گذارد. این باشگاه روسی پس از ناکامی در فروش هافبک ایرانی خود در تابستان گذشته، حالا تلاش می‌کند او را به تمدید قرارداد یک‌ساله متقاعد کند، در حالی که حسین‌نژاد تصمیم خود را برای جدایی گرفته است.

قرارداد حسین‌نژاد با دینامو ماخاچ‌قلعه در پایان فصل جاری به اتمام می‌رسد و این بازیکن قصد ندارد قرارداد خود را با باشگاه روسی تمدید کند. این در حالی است که تابستان گذشته پیشنهادهای متعددی برای جذب هافبک طراح ایرانی به دست مدیران دینامو رسید و این باشگاه رقم رضایت‌نامه او را یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار تعیین کرد.

در آن مقطع، استقلال تهران و ریوآوه پرتغال برای پرداخت این رقم اعلام آمادگی کردند. استقلال حتی تا مرحله توافق با بازیکن نیز پیش رفت، اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات و فراهم نشدن امکان ثبت قرارداد، نتوانست انتقال حسین‌نژاد را نهایی کند. از سوی دیگر، دینامو ماخاچ‌قلعه با پیشنهاد ریوآوه برای پرداخت مبلغ رضایت‌نامه در دو مرحله موافقت نکرد تا در نهایت حسین‌نژاد در روسیه ماندگار شود.

اکنون شرایط کاملاً متفاوت است. حسین‌نژاد که از مدت‌ها قبل تصمیم خود را برای پایان همکاری با دینامو گرفته، حاضر نیست یک فصل دیگر نیز در این باشگاه بماند و ترجیح می‌دهد قرارداد فعلی خود را تا پایان فصل ادامه دهد و پس از آن به عنوان بازیکن آزاد راهی مقصد جدید شود.

اصرار مدیران دینامو برای حفظ حسین‌نژاد حتی به نیمکت‌نشینی او نیز کشیده شده است. مدیران این باشگاه از سرمربی تیم خواسته‌اند با قرار دادن حسین‌نژاد روی نیمکت، فشار لازم را برای تغییر تصمیم این بازیکن و متقاعد کردن او به تمدید قرارداد ایجاد کند؛ روشی که البته تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

حسین‌نژاد همچنان بر تصمیم خود برای جدایی در پایان فصل اصرار دارد و حتی در صورت ادامه فشارهای باشگاه روسی نیز حاضر نیست قراردادش را یک فصل دیگر تمدید کند. او قصد دارد تا پایان مدت قراردادش به تعهدات خود در دینامو پایبند بماند و سپس فوتبالش را در خارج از روسیه دنبال کند.

با توجه به پایان قرارداد این بازیکن، جدایی حسین‌نژاد در پایان فصل می‌تواند شرایط متفاوتی را برای او رقم بزند چرا که برخلاف تابستان گذشته، باشگاه بعدی او دیگر نیازی به پرداخت رقم رضایت‌نامه نخواهد داشت و همین موضوع می‌تواند حضور این هافبک ایرانی در یکی از تیم‌های اروپایی را به گزینه‌ای جدی تبدیل کند.