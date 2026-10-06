آغاز جلسه علنی مجلس؛ ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

انتخاب ۶ نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیئت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملت