  1. سیاست
  2. مجلس
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۲

آغاز جلسه علنی مجلس؛ ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

آغاز جلسه علنی مجلس؛ ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

انتخاب ۶ نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیئت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملت

کد مطلب 6969278
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها