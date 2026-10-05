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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

آغاز آسفالت ۹ کیلومتر از محورهای مواصلاتی گناوه

آغاز آسفالت ۹ کیلومتر از محورهای مواصلاتی گناوه

گناوه- رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان گناوه از آغاز عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت ۹ کیلومتر از محورهای مواصلاتی این شهرستان با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

سید ابوالحسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت محور ساحلی بندرریگ-بوشهر در محدوده روستاهای جزیره و همچنین محور فرعی بندرریگ به تقاطع کوهک از امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجرا می‌شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان گناوه ادامه داد: این طرح در طول تقریبی ۹ کیلومتر و با اجرای تراش و روکش آسفالت به ضخامت پنج سانتی‌متر انجام خواهد شد.

آغاز آسفالت ۹ کیلومتر از محورهای مواصلاتی گناوه

وی هدف از اجرای این پروژه را ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و ارائه سطح سرویس مناسب به کاربران جاده‌ای عنوان کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان گناوه از شهروندان و کاربران جاده‌ای خواست در زمان اجرای عملیات عمرانی، با رعایت احتیاط و سرعت مطمئنه از این محورها تردد کنند.

کد مطلب 6968986

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