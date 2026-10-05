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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

قطعی برق در بخشی از شهر عسلویه برای نوسازی شبکه

قطعی برق در بخشی از شهر عسلویه برای نوسازی شبکه

بوشهر- مدیر برق شهرستان عسلویه از قطعی موقت برق در بخش‌هایی از شهر عسلویه به‌منظور اورهال شبکه، نوسازی تجهیزات و آماده‌سازی شبکه برق برای فصل بارندگی خبر داد.

علیرضا زارعی به خبرنگار مهر گفت: به‌منظور انجام عملیات اورهال شبکه و نوسازی برخی تجهیزات، برق بخش‌هایی از شهر عسلویه فردا سه‌شنبه ۱۴ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح قطع خواهد شد.

وی افزود: این قطعی محدوده خیابان ساحلی از میدان دله تا میدان امام علی(ع)، خیابان فرهنگ، خیابان گلستان و شهرک صدف تا میدان شهید سلیمانی را شامل می‌شود.

زارعی با بیان اینکه این عملیات با هدف افزایش پایداری و آمادگی شبکه برای فصل زمستان و بارندگی انجام می‌شود، اظهار کرد: اجرای عملیات تعمیر و نوسازی با مشارکت ۱۵ اکیپ عملیاتی از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان انجام خواهد شد.

مدیر برق شهرستان عسلویه ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت قطعی موقت برق، از مردم مناطق اعلام‌ شده خواست پیش‌ س‌بینی‌ها و تمهیدات لازم را پیش از زمان قطعی برق انجام دهند.

کد مطلب 6968992

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