زمان برگزاری آزمون سنجش مهارت زبان فارسی تغییر کرد؛ تمدید مهلت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، با تغییر زمان برگزاری شانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) سال ۱۴۰۵، مهلت نامنویسی در این آزمون تمدید شد.
پیرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبتنام در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۵ در تارنمای سازمان سنجش، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای متقاضیانی که تمایل به نامنویسی در شانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) سال ۱۴۰۵ را دارند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیۀ راهنمای ثبتنام، به تارنمای سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
آندسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا اول مهرماه، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
ضمناً زمان برگزاری شانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) سال ۱۴۰۵ از روز جمعه ۲۷ شهریور به روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ تغییر یافته است.
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