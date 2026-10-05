خراسان رضوی ظرفیت مهمی برای توسعه اقتصادی دیجیتال و هوشمند سازی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحافظ حکمی در نشست خبری نمایشگاه «آی‌تی کانکت» مشهد را یکی از رویدادهای راهبردی این وزارتخانه برای تمرکززدایی از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های فناوری از پایتخت دانست و اظهار کرد: خراسان رضوی با برخورداری از شرکت‌های توانمند، دانشگاه‌ها و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت مهمی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی دارد.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در زیست‌بوم فناوری کشور، بیان کرد: این استان از سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از قطب‌های داده کشور مورد توجه بوده و نخستین پردیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خارج از تهران نیز در این استان شکل گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های فناوری خراسان رضوی افزود: بسیاری از شرکت‌های فعال این استان علاوه بر بازار محلی، در سطح ملی حضور دارند و برخی از آنها به بخش‌های مهمی از زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده‌اند. همچنین وجود دانشگاه‌های مطرح، نیروی انسانی متخصص و شرکت‌های دارای محصولات قابل اتکا، جایگاه خراسان رضوی را در برنامه‌های وزارت ارتباطات تقویت کرده است.

حکمی تمرکززدایی، توسعه پروژه‌های پیشران هوشمندسازی و توانمندسازی زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان‌ها را سه محور اصلی ارتباط نمایشگاه «آی‌تی کانکت» با برنامه‌های وزارت ارتباطات عنوان کرد.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت خراسان رضوی در اجرای پروژه‌های هوشمندسازی گفت: این استان در بخشی از پروژه‌های هوشمندسازی صنایع، کشاورزی و معادن به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت مطرح است و استانداری خراسان رضوی نیز در این مسیر شریک راهبردی وزارت ارتباطات محسوب می‌شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات برای برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای فناوری در تهران و استان‌های مختلف خبر داد و افزود: نمایشگاه هوش مصنوعی در تهران، نمایشگاه شبکه ملی اطلاعات، فاواتک در قم و رویداد سه‌گانه آی‌تی کانکت در مشهد از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده هستند و رویدادهایی نیز در اصفهان، شیراز و دیگر استان‌ها در حال طراحی است.

حکمی تأکید کرد: شکل برگزاری این رویدادها متناسب با ظرفیت هر استان خواهد بود و از برنامه‌های کوچک‌تر مانند استارتاپ‌ویکند و رویدادهای ارائه استارتاپی تا نمایشگاه، فروم و نشست‌های تخصصی را شامل می‌شود.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری رویدادهای تخصصی فناوری در سال‌های گذشته، بر ضرورت تقویت دوباره ارتباط میان شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، دانشگاه‌ها و سایر بازیگران این زیست‌بوم تأکید کرد.

وی افزود: برگزاری رویدادهای تخصصی می‌تواند زمینه مشارکت، هم‌آفرینی و ایجاد فرصت‌های جدید میان فعالان فناوری را فراهم کند و یکی از ابزارهای حفظ پویایی زیست‌بوم نوآوری و ایجاد فرصت‌های تازه برای اقتصاد دیجیتال باشد.

حکمی با بیان اینکه خراسان رضوی به دلیل برخورداری از زیست‌بوم گسترده فناوری، شرکت‌های توانمند و ظرفیت دانشگاهی و انسانی، امکان میزبانی از رویدادی در مقیاس «آی‌تی کانکت» را دارد، گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در افتتاحیه و بازدید از بخش‌های مختلف این رویداد حضور خواهد داشت.