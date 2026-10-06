به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث سبزی دوشنبه شب در نشست بررسی وضعیت روند اجرای چند طرح مهم تأمین آب و زیرساخت‌های مرتبط با بخش آب در شهرستان‌های مرکزی و شرقی استان با اشاره به اجرای آبرسانی به میاندورود اظهار کرد: این پروژه شامل احداث حدود ۲۰ کیلومتر خط انتقال و ساخت دو مخزن ذخیره آب هر یک به ظرفیت ۲۵ هزار مترمکعب است.

معاون توسعه‌ای بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: تاکنون با تأمین حدود هفت کیلومتر از لوله‌های مورد نیاز، عملیات اجرایی ۴.۵ کیلومتر از خط انتقال انجام شده و تأمین تجهیزات و اجرای بخش‌های باقی‌مانده پروژه نیز در قالب بسته‌های اجرایی در حال پیگیری است.

سبزی به شبکه آبیاری و زهکشی البرز اشاره کرد و گفت: برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده این طرح، تأمین حدود سه هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که با تأمین منابع بر اساس برنامه زمان‌بندی، امکان بهره‌برداری کامل‌تر از شبکه برای تأمین آب حدود پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی فراهم خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح سد هراز و محور جایگزین جاده هراز، بر ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل قسمت‌های باقی‌مانده طرح سد هراز تأکید کرد و گفت: تأمین و نصب تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز بدنه سد و اجرای طرح‌های تکمیلی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون توسعه‌ای بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت طرح‌های آبی مازندران، بر تمرکز بیشتر بر پروژه‌های راهبردی تأمین آب استان تأکید کرد و افزود: با توجه به افزایش قابل توجه جمعیت مازندران در ایام تعطیلات و نقش این استان در تولید محصولات کشاورزی، تکمیل زیرساخت‌های آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی البرز و طرح سد هراز از جمله پروژه‌های مهم و اولویت‌دار استان هستند و سازمان برنامه و بودجه برای کمک به تأمین منابع مورد نیاز و تسریع در روند اجرای این طرح‌ها مساعدت خواهد کرد.

سبزی همچنین بر ضرورت استفاده هدفمند از اعتبارات تخصیص‌یافته، تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و تمرکز منابع بر طرح‌هایی که نقش مؤثری در تأمین آب شرب، کشاورزی و پایداری منابع آبی استان دارند، تأکید کرد.