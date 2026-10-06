کشف ۹۸ درصد جرایم سایبری در بوشهر؛ کلاهبرداری اینترنتی در صدر جرایم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رجبی صبح سه‌شنبه با گرامیداشت هفته انتظامی و شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرفراز» اظهار کرد: تحقق این شعار می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت و همکاری بیشتر مردم برای ارتقای امنیت و ایمن‌سازی فضای جامعه در برابر جرایم سایبری باشد.

وی با اشاره به رویکرد پلیس فتا در حوزه پیشگیری، آگاهی‌بخشی و مقابله با جرایم سایبری افزود: توسعه همکاری میان دستگاه‌های مسئول و مشارکت آگاهانه مردم، نقش مهمی در صیانت از اطلاعات، هویت و حریم خصوصی شهروندان و تحقق امنیت پایدار در فضای مجازی دارد.

سرپرست پلیس فتا استان بوشهر بیان کرد: در نیمه نخست امسال با تلاش شبانه‌روزی پلیس حوزه سایبری استان و حمایت مراجع قضایی، بیش از ۹۸ درصد پرونده‌های جرایم سایبری تشکیل‌شده در پلیس فتا استان کشف شده است.

رجبی ادامه داد: بیشترین افزایش میزان کشف جرایم در این مدت مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی بوده که با رشد ۶ درصدی همراه شده است.

وی کلاهبرداری رایانه‌ای و برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی را از پرتکرارترین جرایم سایبری در استان بوشهر دانست و گفت: بخش قابل توجهی از شکایات ثبت‌شده در پلیس فتا استان به موضوع کلاهبرداری اینترنتی اختصاص دارد.

لینک‌های جعلی؛ مسیر اصلی برداشت غیرمجاز

این مقام انتظامی با اشاره به بررسی پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی از طریق شگرد ارسال لینک‌های جعلی و آلوده انجام شده است.

رجبی افزود: مجرمان سایبری با استفاده از روش‌های مختلف، شهروندان را به کلیک روی لینک‌های جعلی ترغیب کرده و پس از دستیابی به اطلاعات بانکی یا هدایت افراد به درگاه‌های جعلی، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنان می‌کنند.

وی تأکید کرد: افزایش آگاهی و هوشیاری شهروندان در مواجهه با پیامک‌ها، لینک‌ها و درخواست‌های مشکوک می‌تواند نقش مهمی در کاهش این نوع جرایم داشته باشد و شهروندان باید از ورود به لینک‌های ناشناس و ارائه اطلاعات بانکی خودداری کنند.

بازگشت ۳۵۰ میلیارد ریال به مالباختگان

سرپرست پلیس فتا استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احقاق حقوق مالباختگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال از وجوه حاصل از سرقت اینترنتی، فیشینگ و کلاهبرداری با تلاش کارشناسان پلیس فتا شناسایی و به مالباختگان مسترد شده است.

رجبی خاطرنشان کرد: سرعت عمل شهروندان در اعلام موارد مشکوک و گزارش وقوع جرم می‌تواند در روند شناسایی مجرمان و جلوگیری از انتقال وجوه سرقت‌شده مؤثر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در مقابله با جرایم سایبری گفت: پیشگیری از جرایم فضای مجازی صرفاً بر عهده پلیس نیست و همکاری دستگاه‌های مسئول در کنار افزایش سواد و آگاهی سایبری مردم می‌تواند از بخش قابل توجهی از این جرایم جلوگیری کند.

سرپرست پلیس فتای استان بوشهر در پایان اظهار کرد: شهروندان با رعایت توصیه‌های امنیتی، خودداری از کلیک روی لینک‌های ناشناس و گزارش سریع موارد مشکوک می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای امنیت فضای مجازی و مقابله با مجرمان سایبری داشته باشند.