خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مجتبی کاور: از ماه‌ها قبل شاهد هشدارهای ستاد مدیریت بحران کشور در خصوص بارش‌های سیل آسای پاییزی و شکل‌گیری یک ال‌نینو قوی هستیم که نویدبخش سیراب کردن زمین‌ها، دشت‌های تشنه و سدهای خالی کشور پس از سال‌ها خشکسالی است.

اما در کنار بارش‌های پاییزی، هشدارهای هواشناسی و ستاد مدیریت بحران از خطرات ناشی از ال‌نینو نیز یک زنگ خطر برای حوادث و خسارت‌های احتمالی است؛ موضوعی که مسئولان ستاد مدیریت بحران و برنامه‌ریزی آن‌ها را با چالش مواجه می‌کند، چرا که پیش‌بینی‌های اقلیمی از شکل‌گیری یک ال‌نینو قوی در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد و سازمان جهانی هواشناسی نیز احتمال تداوم این پدیده تا زمستان را بالا ارزیابی کرده است.

در استان ایلام، نخستین بارش‌های پاییزی با ثبت ۵۵ میلی‌متر بارندگی، شاهد خسارت به اراضی کشاورزی و آب‌گرفتگی معابر در شهرستان دره‌شهر بودیم. از این رو، برای بررسی میزان خسارات و میزان آمادگی ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها، گفت‌وگویی با ، فرماندار دره‌شهر و رئیس جهادکشاورزی داشته‌ایم.

۳۴۵ میلیارد تومان خسارت ناشی از بارندگی به شهرستان دره شهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از یک هزار و ۴۶۰ هکتار از مزارع دره‌شهر زیر بارش سنگین تگرگ و باران و باد شدید خسارت دیده است.

زاهد زینی وند بیان کرد: در پی وقوع بارندگی شدید، تگرگ، وزش باد شدید و طوفان بخش قابل توجهی از کشت تابستانه در شهرستان دچار خسارات جبران ناپذیر شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان محصولات کشاورزی کاشت می شود، بیان داشت: مزارع کشت ماش، کنجد، برنج و لوبیا با حجم بسیار بالای دچار خسارت ۱۰۰ درصدی شدند.

زینی‌وند تصریح کرد: در کمتر از یک ساعت شاهد ثبت ۵۵ ملی متر بارندگی در شهرستان بودیم که باعت خسارت سنگین به دست رنج کشاورزان منطقه شد لذا از آنجایی که خسارت بالا است انتظار می‌رود ستاد مدیریت بحران استان و کشور به کشاورزان منطقه در بحث پرداخت خسارت کمک کنند.

وی با اشاره به روند بررسی و ارزیابی خسارات وارده به مزارع شهرستان اظهار داشت: بر اساس برآورد کارشناسان ۳۴۵ میلیارد تومان خسارت به یک هزار و ۴۶۰ هکتار از اراضی زیر کشت خسارت وارد شده است.

وی تصریح کرد: کارشناسان با حضور در اراضی کشاورزی و انجام بازدیدهای میدانی، وضعیت مزارع کشت‌های تابستانه از جمله برنج، ماش، کنجد و سایر محصولات را از نزدیک مورد بررسی قرار داده اند.

عمده خسارت ها در بخش کشاورزی و دامداری بود

فرماندار دره‌شهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران این شهرستان خبر داد و گفت: با وجود ۵۵ میلی‌متر بارندگی در کمتر از یک ساعت، خسارات زیرساختی زیادی گزارش نشده و عمده آسیب‌ها مربوط به بخش کشاورزی و دامداری است.

حسن میری با اشاره به وضعیت شهرستان پس از بارش‌های اخیر اظهار کرد: با توجه به برگزاری مستمر جلسات ستاد مدیریت بحران از ماه‌ها قبل و انجام اقدامات پیشگیرانه نظیر لایروبی جداول و مسیل‌ها، خوشبختانه شاهد خسارت در حوزه زیرساخت‌های شهری نبودیم و تنها یک مورد آبگرفتگی منزل مسکونی گزارش شد که بلافاصله با ورود دستگاه‌های خدمات‌رسان مشکل مرتفع شده است.

وی با بیان اینکه عمده خسارات وارده متوجه بخش کشاورزی است، افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی خسارات وارد شده به کشاورزان را ۳۴۵ میلیارد تومان برآورد کرده اند.

میری ضمن هشدار جدی به عشایر، دامداران و کشاورزان تاکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، ستاد مدیریت بحران در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد و جامعه عشایری انتظار می‌رود ضمن توجه به هشدارها و اطلاعیه‌های رسمی، از استقرار در مسیرهای سیلابی خودداری کرده و علوفه دامی خود را به مکان‌های امن منتقل کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از تداوم بارش‌ها در آماده‌باش کامل هستند.

آنچه از بارش‌های اخیر و هشدارهای اقلیمی برمی‌آید، این است که تغییرات اقلیمی و پدیده ال‌نینو دیگر یک فرضیه نیست، بلکه واقعیتی است که زیرساخت‌های استان را به چالش کشیده است.

هشدار فوری اداره به جامعه عشایری در پی ورود سامانه بارشی جدید

مدیرکل امور عشایری استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار نسبت به ورود سامانه بارشی جدید به استان، از جامعه عشایری خواست توصیه‌های ایمنی را برای حفظ جان و سرمایه دامی خود جدی بگیرند.

فرشاد یاسمی با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی، رعد و برق، وزش باد شدید و بارش‌های نقطه‌ای در مناطق مختلف استان، بیان کرد: عشایر از حضور در نقاط مرتفع، فضای باز، زیر تک‌درختان، نزدیکی دکل‌های برق و سازه‌های فلزی خودداری کرده و در صورت امکان در پناهگاه یا محل‌های امن مستقر شوند.

وی عنوان کرد: عشایر با توجه به احتمال بارش‌های نقطه‌ای، از استقرار دام، برپایی چادر و تجهیزات در بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیرهای عبور روان‌آب اکیداً خودداری کنند.

یاسمی افزود: عشایر پیش از هرگونه تردد در مسیرهای عشایری، از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع و از ترددهای غیرضروری در زمان اوج فعالیت سامانه جوی اجتناب کنند.

بارش‌های پاییزی، فارغ از میزان آن‌ها، نباید به دلیل ضعف در زیرساخت‌های هدایت آب‌های سطحی یا عدم لایروبی مسیل‌ها، به بحرانی برای کشاورزان و شهروندان تبدیل شود.

ستاد مدیریت بحران استان با ثبت ۵۵ میلی‌متر بارندگی در دره‌شهر، در نخستین آزمون جدی پاییزی قرار گرفته است؛ آزمونی که نشان می‌دهد آمادگی تنها در گرو برگزاری جلسات اداری نیست، بلکه در پایداری زیرساخت‌ها، لایروبی‌های به‌موقع و واکنش سریع عملیاتی نهفته است