به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشگین‌شهر اعلام کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر حفاری غیرمجاز در یکی از روستاهای شهرستان مشگین‌شهر، یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان با همکاری عوامل انتظامی به محل مورد نظر اعزام شد.

ماموران پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های لازم، ضمن جلوگیری از ادامه عملیات حفاری غیرمجاز، یک نفر را در این رابطه دستگیر کردند. همچنین ادوات و تجهیزات مورد استفاده در حفاری کشف و ضبط شد.

فرد دستگیر شده به همراه پرونده تشکیل شده و ادوات مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه میراث فرهنگی و حفاری‌های غیرمجاز را به این اداره یا پلیس گزارش کنند.