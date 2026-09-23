به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری در آیین آغاز عملیات نصب نخستین پلاک هوشمند در منطقه تاریخی کلخوران اظهار کرد: امروز شاهد نصب نخستین پلاک هوشمند در اردبیل بودیم. در این مرحله، قرارداد ۴۰ هزار پلاک هوشمند منعقد و آماده بهره‌برداری شده است و اجرای آن از منطقه کلخوران آغاز شده و به تدریج تمامی مناطق شهر را پوشش خواهد داد.

وی با اشاره به قابلیت‌های فنی این پلاک‌ها تصریح کرد: پلاک‌های هوشمند جدید دارای بارکد اختصاصی بوده و با کدهای پستی و اطلاعات مکانی دقیق یکپارچه‌سازی شده‌اند. در آینده نزدیک، این قابلیت وجود خواهد داشت که سایر خدمات شهری مانند اشتراک‌های آب، برق و گاز نیز در این پلاک‌ها جای‌گذاری شود تا شهروندان به راحتی از این خدمات بهره‌مند شوند.

صفری با بیان اینکه مدیریت سنتی شهر دیگر پاسخگوی نیازهای رو به رشد اردبیل نیست، افزود: اجرای این طرح به ما کمک می‌کند تا با دسترسی دقیق به اطلاعات مکانی و کدگذاری دیجیتال املاک، مدیریت واحد شهری را در حوزه‌های خدمات شهری، آتش‌نشانی، مدیریت پسماند و توزیع خدمات عمومی بهینه‌سازی کنیم.

شهردار اردبیل با اشاره به جزئیات فنی این طرح گفت: در این پلاک‌های جدید، با استفاده از تکنولوژی‌های روز و کدهای دیجیتال، اطلاعات جامع ملک در سامانه مرکزی شهرداری ثبت می‌شود که این امر خطاهای انسانی در آدرس‌دهی و شناسایی املاک را به حداقل می‌رساند.

رونمایی از سامانه هوشمند پرداخت عوارض

شهردار اردبیل در ادامه به رونمایی «سامانه هوشمند پرداخت عوارض شهرداری»، اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری اردبیل، حذف بروکراسی اداری و کاهش ترددهای غیرضروری است. با راه‌اندازی این سامانه، شهروندان می‌توانند بدون مراجعه به شهرداری و در هر ساعتی از شبانه‌روز، امور مربوط به پرداخت عوارض، استعلامات ماده ۱۰۰، مجوزهای حفاری و سایر امور مرتبط را به صورت آنلاین و در کوتاه‌ترین زمان انجام دهند.

صفری با تأکید بر مزایای این سامانه گفت: شهروندان عزیز می‌توانند با مراجعه به این سامانه، عوارض خود را بدون اتلاف وقت و دور از ترافیک شهری پرداخت کنند. در حال حاضر طرح تشویقی ۲۰ درصدی برای پرداخت عوارض پیش‌بینی شده است که فرصتی مناسب برای بهره‌مندی شهروندان از خدمات آنلاین شهرداری است.

وی تاکید کرد: شهرداری اردبیل مصمم است تا با تکیه بر فناوری‌های نوین، شهری پاسخگو و مدرن ایجاد کند. اجرای طرح پلاک‌گذاری هوشمند در کنار توسعه سامانه‌های الکترونیک، گامی بلند در جهت رفاه حال مردم و ارتقای کیفیت مدیریت شهری است که با تدارک قراردادهای بعدی، تمام مناطق اردبیل به این سیستم هوشمند تجهیز خواهند شد.

شهردار اردبیل در ادامه به افتتاح سه پروژه مهم شهری اشاره کرد و گفت: این سه پروژه شامل فاز اول ساماندهی رودخانه بالیلخو، باغ ۹ هکتاری مفاخر و تقاطع غیرهمسطح آقا باقر است که قرار است در مهر ماه سال جاری افتتاخ شود.

وی ادامه داد: همچین در قالب بیست و ششمین پارک احداث شده در این دوره از مدیریت شهری، پارک ۵ هکتاری پیله‌سحران به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.