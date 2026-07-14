به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش مهاجم - وینگر جدید تیم فوتبال لخ پوزنان از روز گذشته به تمرینات این تیم اضافه شد و در تلاش است تا هرچه سریعتر به آمادگی کامل برسد تا بتواند در دیدار سوپرجام لهستان به میدان برود.

در همین حال رسانه «gloswielkopolski» لهستان در گزارشی به شرایط باشگاه لخ پوزنان پیش از آغاز فصل جدید پرداخته و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این تیم را پیدا کردن جانشینی مناسب برای علی قلی‌زاده وینگر ایرانی این تیم، عنوان کرده است؛ بازیکنی که به دلیل مصدومیت نمی‌تواند در مقطع ابتدایی فصل در اختیار تیمش باشد.

رسانه «gloswielkopolski» با اشاره به وضعیت لخ پوزنان نوشته است که یکی از بزرگ‌ترین علامت سؤال‌های این تیم پیش از شروع فصل، چگونگی جبران غیبت قلی‌زاده در بخش هجومی است. این رسانه معتقد است جذب اللهیار صیادمنش می‌تواند پاسخی به این نگرانی باشد و مهاجم ایرانی جدید لخ پوزنان حالا یکی از گزینه‌های اصلی برای تقویت خط حمله این تیم محسوب می‌شود.

صیادمنش که سابقه بازی در تیم‌هایی همچون فنرباغچه ترکیه، زوریا لوهانسک اوکراین و هال‌سیتی انگلیس را دارد، پس از دو فصل حضور در فوتبال بلژیک و پوشیدن پیراهن وسترلو راهی لخ پوزنان شد. این بازیکن در دوران حضورش در وسترلو ۸۴ بازی انجام داد و توانست ۱۴ گل به ثمر برساند و ۱۳ پاس گل ثبت کند.

رسانه لهستانی تأکید کرده است که یکی از ویژگی‌های مهم صیادمنش توانایی بازی در چند پست هجومی است؛ بازیکنی که می‌تواند در هر دو جناح خط حمله و همچنین در پست مهاجم مرکزی به میدان برود و همین قابلیت باعث شده مدیران لخ پوزنان روی حضور او حساب ویژه‌ای باز کنند.

لخ پوزنان که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ لهستان را به دست آورد، امیدوار است صیادمنش بتواند بخشی از خلأ ایجادشده پس از مصدومیت قلی‌زاده را جبران کند. قلی‌زاده که از سال ۲۰۲۳ در این تیم حضور دارد، یکی از مهره‌های تأثیرگذار خط حمله لخ پوزنان بوده و پس از آسیب‌دیدگی، قراردادش با این باشگاه نیز تمدید شد تا دوران بازگشت به میادین را در جمع قهرمان لهستان سپری کند.

صیادمنش نیز پس از پیوستن به لخ پوزنان از حضور قلی‌زاده در این تیم به عنوان یکی از عوامل شناختش از باشگاه یاد کرده و گفته بود که پیش از انتقال، درباره شرایط تیم و فضای حاکم بر باشگاه با هم‌تیمی ایرانی خود صحبت کرده است.

لخ پوزنان امیدوار است با حضور دومین بازیکن ایرانی خود در ترکیب، یعنی اللهیار صیادمنش، بتواند قدرت هجومی‌اش را حفظ کند و فصل جدید را با شرایطی بهتر آغاز کند.