به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۹۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این شورا، عصر امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در محل ریاست جمهوری تشکیل شد.

بنا به اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه جلسه امروز این شورا با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این جلسه اظهار کرد: بخش عمده‌ای از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به گفت‌وگو و بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی اختصاص داشت و اعضای شورا با توجه به فرصت موجود، دیدگاه‌ها و مباحث مختلفی را درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه مطرح کردند.

وی افزود: در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با دانشگاه‌ها و بازگشایی مراکز آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ به‌ویژه با توجه به شرایط ویژه کشور و لزوم نشاط و شادابی محیط‌های آموزشی و حفظ کیفیت آموزش، نحوه بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

بازگشایی آرام و با نشاط دانشگاه‌ها با تدبیر دستگاه‌های آموزشی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تقدیر از اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با تدبیر وزارت علوم و وزارت بهداشت، بازگشایی دانشگاه‌ها به خوبی و با نشاط انجام شد و مدارس نیز با تدبیر وزارت آموزش و پرورش فعالیت خود را از سر گرفتند.

خسروپناه با بیان اینکه روند آغاز فعالیت آموزشی مراکز علمی و مدارس با آرامش و تدبیر همراه بود، گفت: الحمدلله بازگشایی خیلی خوب و حکمت‌بنیانی داشت و مدارس و دانشگاه‌ها با آرامش و تدبیر کار و آموزش خود را آغاز کردند.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی نیز در همین مسیر فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز کرد و در جلسه شورا نیز گزارش‌هایی درباره این موضوع ارائه شد. اعضای شورا دیدگاه‌ها و پرسش‌هایی را در این زمینه مطرح کردند و مسئولان مربوطه نیز به آنها پاسخ دادند.

تصویب صندوق عدالت آموزشی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به یکی از مصوبات مهم جلسه امروز شورا گفت: یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه به تصویب رسید، موضوع «صندوق عدالت آموزشی» بود.

وی با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور اظهار کرد: نقش خیرین در ارائه خدمات به آموزش و پرورش کم نیست و تاکنون مدارس متعددی با مشارکت خیرین ساخته شده و امکانات آموزشی مختلفی نیز برای مدارس فراهم شده است.

خسروپناه ادامه داد: در یک سال اخیر نیز با تدبیر رئیس‌جمهور، حرکت خوبی برای مشارکت خیرین در حوزه آموزش شکل گرفت و خیرین برای کمک به مناطق محروم و روستاها وارد میدان شدند و اقدامات متعددی برای ساخت مدارس و فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی انجام دادند.

وی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، گام نخست در مسیر تحقق عدالت آموزشی است، تصریح کرد: ساخت مدرسه و تأمین امکانات آموزشی، سخت‌افزار لازم و زیرساخت اولیه را فراهم می‌کند، اما از این مرحله به بعد، نیازمند فعالیت‌های محتوایی و آموزشی جدی هستیم.

شناسایی نخبگان مناطق محروم؛ گام بعدی عدالت آموزشی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت توجه به استعدادهای مناطق محروم گفت: باید نخبگانی را که در مناطق محروم حضور دارند شناسایی کنیم و از ظرفیت آنها استفاده شود تا این استعدادها بتوانند در مراحل بعدی در المپیادهای علمی شرکت کنند و در رشته‌های مهم دانشگاهی ادامه تحصیل دهند.

خسروپناه خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند سازوکاری پایدار برای حمایت از دانش‌آموزان مستعد در مناطق محروم است و به همین دلیل موضوع صندوق عدالت آموزشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و تصویب شد.

وی افزود: این صندوق باید با پشتیبانی دولت و مشارکت خیرین فعالیت کند تا علاوه بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بخش محتوایی و تربیتی آموزش و پرورش نیز در مناطق محروم تقویت شود.

خسروپناه تأکید کرد: هدف این است که حمایت از مناطق محروم صرفاً به ساخت مدرسه و تأمین امکانات سخت‌افزاری محدود نشود، بلکه استعدادهای موجود در این مناطق نیز شناسایی و برای رشد علمی و آموزشی آنها سرمایه‌گذاری شود.

وی اظهار امیدواری کرد با شکل‌گیری صندوق عدالت آموزشی و مشارکت دولت و خیرین، زمینه برای شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای برتر مناطق محروم فراهم شود و این دانش‌آموزان بتوانند در مسیرهای علمی، المپیادها و رشته‌های مهم دانشگاهی حضور مؤثرتری داشته باشند.

رفع محدودیت شرکت در آزمون پذیرفته‌شدگان دستیاری پزشکی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه دیگر این جلسه بیان کرد: بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، در صورتی که پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون دستیاری تخصصی پزشکی حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام رسمی نتایج نهایی، از طریق مجاری رسمی تعیین‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انصراف قطعی خود را از پذیرش و ثبت‌نام در رشته‌محل قبولی اعلام کنند، مشمول ممنوعیت شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره بعد نخواهند بود.