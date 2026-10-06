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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

گرگان میزبان نمایش اقتدار گردان‌های «جان‌فدای ایران» می‌شود

گرگان میزبان نمایش اقتدار گردان‌های «جان‌فدای ایران» می‌شود

گرگان- همزمان با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، نمایش اقتدار گردان‌های «جان‌فدای ایران» پنجشنبه ۱۶ مهرماه در خیابان شهید بهشتی گرگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش اقتدار گردان‌های «جان‌فدای ایران» روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

این برنامه از ساعت ۹ صبح در خیابان شهید بهشتی گرگان آغاز می‌شود و طی آن، گردان‌های «جان‌فدای ایران» در قالب برنامه‌ای میدانی، اقتدار و آمادگی خود را به نمایش می‌گذارند.

برگزاری این برنامه با هدف نمایش توان و آمادگی نیروهای حاضر در گردان‌های «جان‌فدای ایران» پیش‌بینی شده و خیابان شهید بهشتی گرگان میزبان این رویداد خواهد بود.

عموم مردم می‌توانند برای مشاهده این برنامه در محل حضور داشته باشند.

کد مطلب 6970185

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