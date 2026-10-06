به گزارش خبرنگار مهر، نمایش اقتدار گردان‌های «جان‌فدای ایران» روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

این برنامه از ساعت ۹ صبح در خیابان شهید بهشتی گرگان آغاز می‌شود و طی آن، گردان‌های «جان‌فدای ایران» در قالب برنامه‌ای میدانی، اقتدار و آمادگی خود را به نمایش می‌گذارند.

برگزاری این برنامه با هدف نمایش توان و آمادگی نیروهای حاضر در گردان‌های «جان‌فدای ایران» پیش‌بینی شده و خیابان شهید بهشتی گرگان میزبان این رویداد خواهد بود.

عموم مردم می‌توانند برای مشاهده این برنامه در محل حضور داشته باشند.