نوری: ایستادگی ملت ایران محاسبات آمریکا را به چالش کشیده است

به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری صبح سه شنبه در رزمایش جان فدایان ایران که در بلوار مصلای بجنورد برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدا و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز روز باشکوهی برای استان خراسان شمالی است؛ روزی که مردم این استان بار دیگر شجاعت، مقاومت و ایستادگی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: در شرایطی که طوفان توطئه‌ها بیش از هر زمان دیگری وزیدن گرفته است، ملت ایران جانانه و سروقامت ایستاده و با مقاومت خود، عظمت و عزت انقلاب اسلامی را تداوم بخشیده است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به محاسبات هیئت حاکمه آمریکا پیش از آغاز جنگ علیه ایران تصریح کرد: دستگاه محاسباتی آمریکا بر این باور بود که با ترور فرماندهان نظامی و انتظامی، دانشمندان هسته‌ای و در رأس آن‌ها ترور رهبر انقلاب، می‌تواند در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند.

نوری ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا با چنین محاسباتی و با تصور اینکه می‌تواند الگوهایی مشابه آنچه در کشورهای مختلف منطقه اجرا شده است را در ایران نیز پیاده کند، دست به حمله علیه ایران اسلامی زد، اما این محاسبات با واقعیت ملت ایران و انقلاب اسلامی فاصله داشت.

وی بیان کرد: امروز دستگاه محاسباتی آمریکا در برابر انقلاب اسلامی دچار سردرگمی شده و نمی‌داند با پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی ایران چگونه مواجه شود.

استاندار خراسان شمالی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی آمریکا گفت: یکی از نشانه‌های این وضعیت، مشکلات اقتصادی و بدهی‌های سنگین دولت آمریکاست و امروز آمریکا به عنوان یکی از بدهکارترین دولت‌های جهان با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه است.

نوری همچنین با اشاره به تحولات بازار انرژی و ادعاهای آمریکا درباره تنگه هرمز اظهار کرد: ادعاهای آمریکا درباره سلطه بر تنگه هرمز در حالی مطرح می‌شود که ذخایر نفتی این کشور در پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر قرار گرفته است.

وی افزود: اگر تنگه هرمز تحت سلطه آمریکا قرار دارد و انتقال نفت به آسانی انجام می‌شود، دلیل برداشت کشورهای غربی و اروپایی از ذخایر نفتی خود چیست؟

استاندار خراسان شمالی همچنین با انتقاد از مواضع دوگانه کشورهای اروپایی در قبال جنگ علیه ایران گفت: برخی کشورهای اروپایی در ابتدا اعلام کردند که این جنگ ارتباطی با آنها ندارد و در آن مداخله نخواهند کرد، اما تحولات بعدی نشان داد که این ادعا با واقعیت فاصله داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، مقاومت و ایستادگی، اجازه نخواهد داد توطئه‌های دشمنان علیه استقلال و عزت ایران اسلامی به نتیجه برسد.