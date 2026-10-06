سردار جوانی: تنگه هرمز با تحقق شروط جمهوری اسلامی ایران باز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت آمادگی نیروهای مسلح در منطقه خلیج فارس و جزایر هرمزگان گفت: وضعیت میدان از نظر روحی و آمادگی رزمندگان بسیار مطلوب است و نیروهای مستقر در سنگرها و مواضع دفاعی آماده‌اند تا در صورت هرگونه خطای دشمن، پاسخ لازم را ارائه دهند.

وی افزود: روز گذشته در قشم و جزیره لارک از مجموعه‌های مختلف بازدید کردم و الحمدلله نیروهایی که در سنگرها و موقعیت‌های مختلف حضور دارند، از آمادگی و روحیه بالایی برخوردارند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با بیان اینکه تجربه گذشته نشان داده است توانمندی جمهوری اسلامی ایران در هر جنگ نسبت به گذشته افزایش می‌یابد، اظهار کرد: ما در جریان هر نبرد، نقاط ضعف دشمن و نقاط قوت خود را بهتر شناسایی می‌کنیم و همین مسئله موجب می‌شود بتوانیم ضربات بیشتری به دشمن وارد کنیم.

جوانی با اشاره به فاصله گرفتن نیروهای آمریکایی از محدوده تنگه هرمز گفت: اینکه آمریکایی‌ها ناوها و تجهیزات خود را هزاران کیلومتر از تنگه هرمز دور کرده‌اند، نشان‌دهنده نگرانی آنها از توان پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیز شرایط گذشته را ندارند و این موضوع نشان می‌دهد که آنها در محاسبات خود نسبت به توانمندی جمهوری اسلامی ایران ملاحظاتی جدی دارند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با تأکید بر حضور و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: ترامپ یک راه بیشتر ندارد و آن تن دادن به اراده ملت ایران است؛ ملتی که، اتکای خود را بر خداوند قرار داده و در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کند.

جوانی با اشاره به اهداف جمهوری اسلامی ایران در این نبرد اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولایت فقیه مصمم است حقوق ملت ایران احیا، امنیت کشور تأمین و در قبال جنایات و جنگ تحمیل‌شده، خسارت و غرامت مطالبه شود و امنیت ایران برای همیشه تأمین شود.

وی افزود: این هدف می‌تواند در میدان دیپلماسی یا میدان نظامی دنبال شود؛ هر دو مسیر در نهایت به یک هدف منتهی می‌شوند و آن تأمین حقوق ملت ایران است. ما مبارزه نظامی با دشمن را متوقف نکرده‌ایم که دشمن تصور کند می‌تواند در میدان دیپلماسی اراده خود را به ملت ایران تحمیل کند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران تصریح کرد: مردم پشتیبان دیپلماسی، میدان نظامی پشتیبان دیپلماسی و دیپلماسی نیز پشتیبان میدان نظامی است؛ بنابراین این جبهه‌ها در کنار یکدیگر و برای تحقق یک هدف مشترک عمل می‌کنند.

جوانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: بخشی از این اظهارات با هدف انجام عملیات روانی در داخل کشور مطرح می‌شود و رسانه‌های کشور باید مراقب باشند که دشمن نتواند از این فضاسازی‌ها برای القای پیروزی خود استفاده کند.

وی افزود: آمریکایی‌ها از سوی دیگر به دنبال مدیریت بازارهای مالی و به‌ویژه قیمت انرژی هستند، چرا که افزایش قیمت انرژی و سوخت، فشار زیادی بر بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا، از جمله کشاورزان، وارد کرده است و این مسئله در آستانه انتخابات برای دولت آمریکا اهمیت دارد.

جوانی با طرح این پرسش که اگر تنگه هرمز در کنترل آمریکا قرار دارد، چرا قیمت نفت و انرژی همچنان افزایش می‌یابد، گفت: واقعیت این است که تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و مسئولان کشور نیز بارها اعلام کرده‌اند که این تنگه بر اساس ترتیبات ایران و پس از تحقق شروط ملت ایران باز خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: آمریکا راهی جز تن دادن به شروط ملت ایران ندارد.