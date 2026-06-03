سپاه: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدید ایران است

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد: حضور مردم در خیابان‌ها پشتیبان میدان رزم، سنگر دیپلماسی و عامل ضروری رقم خوردن پیروزی کامل و نهایی است.

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سپاه در این بیانیه با تاکید بر انکه، ایرانیان هرگز تسلیم واژه‌سازی‌ها و دستاوردسازی‌های دروغین دشمن نخواهند شد افزود: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که ملت ایران و نیروهای مسلح بر میدان تحمیل کرده‌اند؛ به ویژه در عرصه مدیریت و کنترل هوشمند تنگه هرمز، مقاومت تا نابودی کامل توطئه‌های استکباری، اخراج بیگانگان از غرب آسیا و آزادی قدس شریف با نابودی رژیم صهیونیستی، مقتدرانه ادامه خواهد یافت.

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