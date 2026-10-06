حسینی اشکوری: ساماندهی بقاع متبرکه لنگرود در دستور کار اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حامد حسینی اشکوری عصر سه شنبه از بقاع متبرکه منطقه نالکیاشر، کوشالشاه، لوکلایه، جدانوکر، درویشانبر و حاج ابراهیم ده بازدید و وضعیت این اماکن متبرکه از نزدیک بازدید کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنگرود، در جریان این بازدیدها با حضور در این بقاع متبرکه، ضمن بررسی وضعیت موجود، مسائل و نیازهای هر یک از این اماکن را مورد ارزیابی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ و تقویت جایگاه بقاع متبرکه اظهار کرد: بقاع متبرکه از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی، معنوی و اجتماعی شهرستان هستند و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، نسبت به ساماندهی، نگهداری و ارتقای وضعیت این اماکن اقدام شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود افزود: در بازدیدهای میدانی، تلاش می‌کنیم مشکلات و نیازهای هر بقعه را به صورت دقیق شناسایی کنیم تا بتوانیم در حد ظرفیت و امکانات موجود، برای رفع مسائل و بهبود شرایط این اماکن تصمیم‌گیری و اقدام کنیم.

حجت الاسلام حسینی اشکوری همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت عمرانی، خدماتی و امکانات مورد نیاز زائران و مجاوران بقاع متبرکه تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که بقاع متبرکه علاوه بر جایگاه معنوی، از شرایط مناسب برای حضور مردم و زائران برخوردار باشند و بتوانند نقش خود را در حوزه فرهنگی و اجتماعی منطقه به خوبی ایفا کنند.

وی تصریح کرد: ارتباط مستقیم با متولیان و خادمان بقاع و حضور میدانی در مناطق مختلف، به ما کمک می‌کند مسائل را دقیق‌تر ببینیم و برای پیگیری و رفع آنها برنامه‌ریزی کنیم.