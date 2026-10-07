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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

نخبگان در کنار دانش و مهارت به سلامت معنوی نیاز دارند

نخبگان در کنار دانش و مهارت به سلامت معنوی نیاز دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آموزش دانشگاهی باید در کنار دانش و مهارت، مباحث مرتبط با سلامت معنوی را نیز مورد توجه قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا رئیس کرمی، در افتتاحیه دهمین همایش ملی سلامت معنوی با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت معنوی، اخلاق و تعهد حرفه‌ای در کنار آموزش‌های علمی و مهارتی دانشجویان علوم پزشکی، اظهار داشت: نخبگان ما در کنار فراگیری دانش و مهارت، نیاز مبرمی به یادگیری مباحث مرتبط با سلامت معنوی دارند.

وی از تلاش‌های چندماهه کمیته‌های علمی و اجرایی برای برگزاری این سمینار قدردانی کرد و افزود: امیدوارم خروجی این سمینار تأکید بر سلامت معنوی، اخلاق و تعهد حرفه‌ای در کنار آموزش‌های رایج آکادمیک، دانش و مهارت دانشجویان گروه علوم پزشکی باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در آموزش عمومی دانشجویان از مباحث علمی مطرح‌شده در این کنگره استفاده کنیم، چرا که نخبگان ما در کنار فراگیری دانش و مهارت، قطعا نیاز مبرمی به فراگیری مباحث مرتبط با سلامت معنوی دارند.

رئیس کرمی با قدردانی از حضور اساتید، دانشجویان و سایر حاضران، ابراز امیدواری کرد این سمینار به شکل مطلوب و موفق برگزار شود.

کد مطلب 6970355
زهرا ناری

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