نخبگان در کنار دانش و مهارت به سلامت معنوی نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا رئیس کرمی، در افتتاحیه دهمین همایش ملی سلامت معنوی با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت معنوی، اخلاق و تعهد حرفه‌ای در کنار آموزش‌های علمی و مهارتی دانشجویان علوم پزشکی، اظهار داشت: نخبگان ما در کنار فراگیری دانش و مهارت، نیاز مبرمی به یادگیری مباحث مرتبط با سلامت معنوی دارند.

وی از تلاش‌های چندماهه کمیته‌های علمی و اجرایی برای برگزاری این سمینار قدردانی کرد و افزود: امیدوارم خروجی این سمینار تأکید بر سلامت معنوی، اخلاق و تعهد حرفه‌ای در کنار آموزش‌های رایج آکادمیک، دانش و مهارت دانشجویان گروه علوم پزشکی باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در آموزش عمومی دانشجویان از مباحث علمی مطرح‌شده در این کنگره استفاده کنیم، چرا که نخبگان ما در کنار فراگیری دانش و مهارت، قطعا نیاز مبرمی به فراگیری مباحث مرتبط با سلامت معنوی دارند.

رئیس کرمی با قدردانی از حضور اساتید، دانشجویان و سایر حاضران، ابراز امیدواری کرد این سمینار به شکل مطلوب و موفق برگزار شود.