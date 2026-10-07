اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به استان بوشهر سفر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه برای انجام سفری چهارروزه وارد فرودگاه بین‌المللی عسلویه شدند.

این هیئت در جریان این سفر از تأسیسات و پالایشگاه‌های گاز، شرکت‌های پتروشیمی، بنادر، پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اخیر بازدید و مسائل و مشکلات این بخش‌ها را بررسی می‌کند.

بازدید از تأسیسات پارس جنوبی و جزیره خارگ

بازدید از تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی و جزیره خارگ از جمله برنامه‌های رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در استان بوشهر است.

همچنین اعضای این کمیسیون از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های بوشهر و دشتستان بازدید خواهند کرد و روند اجرای این طرح‌ها و موانع موجود را مورد بررسی قرار می‌دهند.

بازدید از طرح‌های آبزی‌پروری و مجموعه کشتی‌سازی شهید محلاتی از دیگر برنامه‌های این سفر چهارروزه اعلام شده است.

بررسی مسائل اقتصادی و جمع‌بندی در استانداری

برگزاری نشست با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان بوشهر نیز در برنامه سفر هیئت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دارد و مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی در این نشست بررسی خواهد شد.

این سفر در نهایت با برگزاری جلسه جمع‌بندی در استانداری بوشهر و بررسی نتایج بازدیدها و نشست‌های انجام‌شده به پایان خواهد رسید.

هیئت اعزامی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متشکل از رئیس، نواب رئیس، سخنگو، دبیران و تعدادی از اعضای کمیسیون و همچنین جمعی از مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به وظایف نظارتی خود، در این سفر مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف استان بوشهر را از نزدیک بررسی و نتایج بررسی‌های خود را در چارچوب وظایف قانونی پیگیری خواهد کرد.