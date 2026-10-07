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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

درپی امضای تفاهم‌نامه با وزارت امور اقتصادی رقم خورد؛

مشارکت بانک صادرات ایران در بازسازی زیرساخت‌های دانشگاه شهید بهشتی

مشارکت بانک صادرات ایران در بازسازی زیرساخت‌های دانشگاه شهید بهشتی

تفاهم‌نامه مشارکت در بازسازی زیرساخت‌های علمی و فناورانه دانشگاه شهید بهشتی تهران که در جریان جنگ رمضان آسیب دید، بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک صادرات ایران امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در آیین امضای این تفاهم‌نامه سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی بر نقش ویژه شبکه بانکی در تامین مالی پروژه‌های بازسازی تاکید کرد و توسعه ظرفیت‌های علمی را پیش‌زمینه ارتقای کمی و کیفی فرآیندهای آموزشی دانست.

طی این مراسم؛ مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز مشارکت در ترمیم و ارتقای زیرساخت‌های دانشگاهی را «ساختن آینده» توصیف کرد و حضور در فرآیند جاری را فرصتی مهم جهت تحقق بیش از پیش حکمرانی شایسته و حمایت از پرورش سرمایه انسانی متخصص خواند.

افشین خانی به بیش از ۷ دهه اثرگذاری بانک صادرات ایران در توسعه کشورمان اشاره کرد و افزود: در برهه‌های زمانی مختلف؛ از جنگ تحمیلی ۸ ساله تا جنگ رمضان می‌توانیم نقش این بانک در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده بخش‌های مختلف اقتصادی، درمانی، علمی و ... را مشاهده کنیم. اکنون نیز آمادگی کامل داریم تا همچون گذشته به نقش‌آفرینی موثر در حوزه آموزش عالی و همکاری با دانشگاه شهید بهشتی بپردازیم.

در جریان امضای تفاهم‌نامه؛ سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز از همکاری با بانک صادرات ایران ابراز خشنودی کرد و آن را فرصتی برای ارتقای ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه دانست.

در جریان جنگ رمضان، پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی تهران آسیب دید که براساس تفاهم‌نامه اخیر قرار است نقدینگی مورد نیاز از محل اعتبار مالیاتی، توسط بانک صادرات ایران تامین شود و در پروژه بازسازی و نوسازی مجموعه مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6970426

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