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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان

امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا  از ثبت درخواست اعزام به خدمت مشمولان به صورت اینترنتی از طریق برنامه کاربردی پلیس من در هفته انتظامی ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: به مناسبت هفته انتظامی ودر راستای هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مشمولان ،امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت فراهم شده و مشمولان می توانند با مراجعه به برنامه کاربردی پلیس من برای ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام کنند.

وی گفت : متقاضیان می بایست از برنامه کاربردی پلیس من بخش وظیفه عمومی را انتخاب و از قسمت اعزام به خدمت اطلاعات شخصی خود را تایید کرده و پس از انجام مراحل مربوط به معاینات پزشکی و تکمیل فرم واکسیناسیون ،نسبت به تایید نهایی درخواست خود از طریق برنامه ی مذکور اقدام و پرینت برگ آماده به خدمت را دریافت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا بیان کرد: دراین فرایند، مشمولان حین ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت ،می توانند تاریخ اعزام به خدمت و محل آموزش پیشنهادی خود را ثبت کنند تا در صورت امکان در توزیع نیروی آنان لحاظ شود.

کد مطلب 6970469
محمد رضازاده

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