امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: به مناسبت هفته انتظامی ودر راستای هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مشمولان ،امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت فراهم شده و مشمولان می توانند با مراجعه به برنامه کاربردی پلیس من برای ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام کنند.

وی گفت : متقاضیان می بایست از برنامه کاربردی پلیس من بخش وظیفه عمومی را انتخاب و از قسمت اعزام به خدمت اطلاعات شخصی خود را تایید کرده و پس از انجام مراحل مربوط به معاینات پزشکی و تکمیل فرم واکسیناسیون ،نسبت به تایید نهایی درخواست خود از طریق برنامه ی مذکور اقدام و پرینت برگ آماده به خدمت را دریافت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا بیان کرد: دراین فرایند، مشمولان حین ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت ،می توانند تاریخ اعزام به خدمت و محل آموزش پیشنهادی خود را ثبت کنند تا در صورت امکان در توزیع نیروی آنان لحاظ شود.