به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، اکرم فداکار اظهار کرد: با بهره‌برداری از سایت جدید موبایل و اینترنت ۴G در دو روستای اردکان، دو روستای هامانه و سنگرد به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت نسل چهارم (۴G) متصل شدند.

وی افزود: با اجرای این طرح، دسترسی ۱۲۵ خانوار با جمعیتی بیش از ۳۰۰ نفر به خدمات ارتباطی پایدار فراهم شده و گامی در مسیر توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق روستایی برداشته شده است.

فداکار با تأکید بر اهمیت توسعه عدالت ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار، گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستاها می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و افزایش دسترسی مردم به خدمات دیجیتال کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در قالب برنامه توسعه خدمات ارتباطی روستایی (USO) اجرا شده است.