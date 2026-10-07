خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۱۵ مهرماه در تقویم رسمی کشور به نام روز ملی روستا و عشایر نام‌گذاری شده است؛ روزی برای توجه بیشتر به جامعه‌ای که بخش مهمی از ظرفیت‌های تولیدی، فرهنگی و اجتماعی کشور را در خود جای داده است.

عشایر در کنار نقش اقتصادی و تولیدی، در مناطق مرزی و کمتر برخوردار نیز حضوری مؤثر دارند و بخشی از مسئولیت حفاظت از مرزها و حفظ فرهنگ بومی را بر عهده گرفته‌اند.

بخش ارم دشتستان به دلیل وسعت جغرافیایی، پراکندگی روستاها و حضور گسترده جامعه عشایری، از مناطق مهم عشایری استان بوشهر محسوب می‌شود.

این بخش میزبان ۴۷ روستا، آبادی و تیره عشایری و ۹ تیره عشایری است و بخش قابل توجهی از عشایر شهرستان دشتستان در این منطقه سکونت دارند.

جامعه عشایری بخش ارم عمدتاً از ایل بزرگ قشقایی و طوایف فارسیمدان، شش‌بلوکی و صفی‌خانی تشکیل شده است.

تولید، دامداری، حفظ فرهنگ بومی و نقش‌آفرینی در مناطق مرزی، بخشی از ظرفیت‌های این جامعه است؛ ظرفیت‌هایی که در صورت توجه مناسب می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در عین حال، بخش ارم با چالش‌هایی همچون فاصله زیاد از مرکز استان، وسعت جغرافیایی و صعب‌العبور بودن برخی مسیرها مواجه است.

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای شناسایی مطالبات مردم، پیگیری مسائل روستاها و تدوین برنامه توسعه منطقه انجام شده و موضوع تقویت ساختار اداری بخش نیز به عنوان یکی از مطالبات مطرح شده است.

سید حسین جعفری بخشدار ارم در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ظرفیت‌ها و مشکلات و چالش‌های عشایر در این بخش پرداخته است.

با توجه به نام‌گذاری ۱۵ مهرماه به عنوان روز ملی روستا و عشایر، جایگاه جامعه عشایری بخش ارم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امام خمینی (ره) عشایر را «ذخایر انقلاب» نامیدند و رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری نیز بارها بر این جایگاه تأکید کرده‌اند. ذخیره یعنی سرمایه‌ای که انقلاب در اختیار دارد؛ سرمایه‌ای که وفاداری، تولید و مرزداری آن برای کشور تعیین‌کننده است.

عشایر تنها یک قشر جمعیتی نیستند؛ آنان تولیدکننده، مرزدار و حافظ فرهنگ اصیل ایرانی‌اسلامی هستند. جامعه عشایری بخش ارم نیز با وفاداری، تولید و مرزداری، سرمایه‌ای راهبردی برای نظام و منطقه محسوب می‌شود.

بخش ارم چه ظرفیتی در حوزه جامعه عشایری دارد و چه تعداد از عشایر دشتستان در این منطقه حضور دارند؟

بخش ارم به عنوان پهناورترین بخش استان بوشهر، میزبان ۴۷ روستا، آبادی و تیره عشایری است و ۹ تیره عشایری در این منطقه حضور دارند. بخش عمده عشایر این منطقه از ایل بزرگ قشقایی و طوایف فارسیمدان، شش‌بلوکی و صفی‌خانی هستند.

حدود ۷۰ درصد عشایر شهرستان دشتستان در بخش ارم حضور دارند و همین مسئله نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ انسانی این منطقه است. البته چنین ظرفیتی مسئولیت سنگینی نیز بر دوش مدیران منطقه قرار می‌دهد تا مسائل و مطالبات جامعه عشایری را به شکل جدی پیگیری کنند.

با توجه به نقش عشایر در تولید و مرزداری، چه اقداماتی برای تقویت این ظرفیت‌ها در بخش ارم انجام شده است؟

عشایر از گذشته قشری تولیدکننده و مایه برکت برای کشور بوده‌اند و مقام معظم رهبری نیز بر این مسئولیت خطیر تأکید کرده‌اند که عشایر باید توان تولیدی خود را حفظ و افزایش دهند و در بازسازی کشور سهیم باشند.

بخش ارم به دلیل وسعت زیاد، پراکندگی روستاها و تیره‌های عشایری و محرومیت‌های انباشته، نیازمند ساختار اداری تقویت‌شده است مأموریت دیگر عشایر، مرزداری است. عشایری که در مناطق مرزی سکونت دارند، وظیفه مرزبانی را جدی گرفته‌اند و در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کرده‌اند.

مرزبان بومی و غیور عشایری بخشی از همین هویت است و بخش ارم نیز با موقعیت خود در جنوب استان بوشهر، این نقش را به خوبی ایفا کرده است.

از سوی دیگر، با توجه به محرومیت‌های تاریخی بخش ارم، ۵۵ فعالیت شاخص برای نخستین بار در تاریخ این بخش به سرانجام رسیده است. همچنین دوره نخست کاروان خدمت و میز خدمت در تمام روستاهای بخش برگزار شد و مسائل و مطالبات مردم به صورت چهره‌به‌چهره بررسی و پیگیری شد.

یکی از مطالبات مطرح‌شده، تقویت ساختار اداری بخش ارم است. در این زمینه چه برنامه‌ای دنبال می‌شود؟

بخش ارم به دلیل وسعت زیاد، پراکندگی روستاها و تیره‌های عشایری و محرومیت‌های انباشته، نیازمند ساختار اداری تقویت‌شده است. به همین دلیل، ایجاد «بخشداری ویژه» برای این منطقه می‌تواند در ارتقای سطح خدمات و پیگیری مؤثرتر مسائل مردم نقش داشته باشد.

در همین راستا، سند راهبردی «چشم‌انداز توسعه بخش ارم از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۵» تدوین شده است تا بر اساس مزیت‌های طبیعی و انسانی منطقه، مسیر برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی هموار شود.

هدف این است که ظرفیت‌های بخش ارم، به‌ویژه ظرفیت جامعه روستایی و عشایری، در مسیر توسعه قرار گیرد و مردم منطقه از حقوق قانونی و امکانات متناسب با ظرفیت‌های این بخش بهره‌مند شوند.

در پایان، ۱۵ مهرماه را به جامعه بزرگ روستایی و عشایری بخش ارم تبریک عرض می‌کنم و صحت، سلامتی و سربلندی روزافزون این عزیزان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. امیدوارم با همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این دیار و بهره‌مندی جامعه عشایری از حقوق قانونی خود باشیم.