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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

بلوار امام محمد باقر(ع) شهر یزد زیر بار ترافیک می‌رود

بلوار امام محمد باقر(ع) شهر یزد زیر بار ترافیک می‌رود

یزد- رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از اجرای ۷۵۰ متر از بلوار امام محمد باقر(ع) با هدف کاهش بار ترافیکی خیابان کاشانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدعلی اعتباری اظهار کرد: بلوار امام محمد باقر(ع) از میدان قرآن آغاز شده و تا بلوار مدرس ادامه دارد و در مجموع یک‌هزار و ۳۰۰ متر طول خواهد داشت که عملیات اجرایی در بخش ۷۵۰ متری آن انجام شده است.

وی افزود: در این پروژه ۱۵ هزار مترمربع زیرسازی، ۱۴ هزار و ۲۵۰ مترمربع آسفالت و سه هزار متر طول سنگ جدول اجرا شده و عملیات لوله‌گذاری نیز به طول ۸۰۰ متر انجام شده است.

اعتباری ادامه داد: عرض هر باند این بلوار ۹.۵ متر است و برای اجرای این پروژه ۲۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد درباره آزادسازی مسیر گفت: آزادسازی ۲۰۰ متر از مسیر در حال انجام است و برای ۳۵۰ متر دیگر نیز اقدامات و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موازی بودن این محور با خیابان کاشانی، تکمیل بلوار امام محمد باقر(ع) می‌تواند به توزیع تردد و کاهش بار ترافیکی در این خیابان کمک کند.

کد مطلب 6970531

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