به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدعلی اعتباری اظهار کرد: بلوار امام محمد باقر(ع) از میدان قرآن آغاز شده و تا بلوار مدرس ادامه دارد و در مجموع یک‌هزار و ۳۰۰ متر طول خواهد داشت که عملیات اجرایی در بخش ۷۵۰ متری آن انجام شده است.

وی افزود: در این پروژه ۱۵ هزار مترمربع زیرسازی، ۱۴ هزار و ۲۵۰ مترمربع آسفالت و سه هزار متر طول سنگ جدول اجرا شده و عملیات لوله‌گذاری نیز به طول ۸۰۰ متر انجام شده است.

اعتباری ادامه داد: عرض هر باند این بلوار ۹.۵ متر است و برای اجرای این پروژه ۲۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد درباره آزادسازی مسیر گفت: آزادسازی ۲۰۰ متر از مسیر در حال انجام است و برای ۳۵۰ متر دیگر نیز اقدامات و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موازی بودن این محور با خیابان کاشانی، تکمیل بلوار امام محمد باقر(ع) می‌تواند به توزیع تردد و کاهش بار ترافیکی در این خیابان کمک کند.