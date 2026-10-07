نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، چهارشنبه جو نسبتاً ناپایداری را انتظار داریم. پدیده غالب طی چهارشنبه تا جمعه بعدازظهر، ابرناکی آسمان و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌گردد.

وی افزود: چهارشنبه در پاره‌ای از مناطق شمالی استان احتمال بارش پراکنده، پنج‌شنبه در بخش‌هایی از مناطق نیمه شرقی بویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات مه و رگبار پراکنده باران را انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از بعدازظهر جمعه تا یکشنبه با تشدید ناپایداری، بتدریج ورود سامانه بارشی را به استان انتظار داریم. فعالیت این سامانه بارشی برای جمعه عصر و شب در مناطق نیمه شمالی و شنبه بعدازظهر تا یکشنبه در اغلب مناطق استان به‌صورت بارش باران، در بعضی ساعت‌ها رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌گردد که با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و آب‌گرفتگی معابر همراه خواهد بود.

داداشی بیتم کرد: از نظر دمایی طی چهارشنبه تا جمعه افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌گردد. تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌گردد.

وی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۲ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های استان، شیروان با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد سردترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.