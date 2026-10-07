اپراتور رایتل سودده و در مسیر توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فقیهی، مدیرعامل رایتل، در واکنش به برخی مطالب منتشرشده درباره واگذاری سهام این شرکت گفت: تعبیر واگذاری سهام رایتل توسط سهامدار به «ورشکستگی»، با واقعیت‌های مالی و عملکرد شرکت همخوانی ندارد.



فقیهی افزود: رایتل طی سال‌های اخیر سودده بوده و در سال گذشته نیز زیان انباشته شرکت به صفر رسیده است.



وی ادامه داد: واگذاری سهام، تصمیم سهامدار در چارچوب سیاست‌های واگذاری است و می‌تواند فرصتی برای ورود شریک راهبردی و سرمایه هوشمند به رایتل باشد؛ شریکی که علاوه بر سرمایه، فناوری، بازار و ظرفیت‌های جدیدی برای شتاب‌بخشی به توسعه شرکت به همراه بیاورد.



مدیرعامل رایتل همچنین از برنامه این شرکت برای توسعه ۵G، حرکت به سمت «اپراتور صنعت»، شبکه‌های اختصاصی، اینترنت اشیا و توسعه خدمات سازمانی و دیجیتال خبر داد و گفت: در بازار مصرف‌کننده نیز بهبود تجربه مشتری با ارائه سرویس‌ها و خدمات جدید و متمایز، از اولویت‌های اصلی رایتل است.



فقیهی تأکید کرد: رایتل ضمن احترام به رسانه‌ها، انتظار دارد تحلیل‌ها و اخبار بر پایه اطلاعات دقیق و واقعیت‌های مالی شرکت باشد.



وی در پایان گفت: رایتل حق پاسخگویی و پیگیری قانونی نسبت به مطالب خلاف واقع و آسیب‌زننده به اعتبار شرکت را برای خود محفوظ می‌داند.