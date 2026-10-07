علیرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت آنفلوانزا و بیماری‌های تنفسی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر درصدی از بیماری‌های تنفسی و سرماخوردگی‌ها همچنان ناشی از ویروس کرونا است، اما مردم نباید با شنیدن ابتلا به کرونا دچار نگرانی و اضطراب شوند؛ چراکه این ویروس اکنون در بسیاری از مناطق جهان به یک ویروس بومی تبدیل شده و مانند آنفلوانزا در گردش است.

وی افزود: البته اینکه مردم نباید نگران باشند، به این معنا نیست که اقدامات پیشگیرانه را رعایت نکنند. همان‌طور که برای سرماخوردگی و آنفلوانزا باید نکات بهداشتی را رعایت کرد، در مورد کرونا نیز رعایت اصول پیشگیری ضروری است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره شرایطی که می‌تواند موجب نگرانی جدی درباره کرونا شود، گفت: اگر جهش جدیدی در ویروس کرونا ایجاد شود که موجب فرار قابل توجه از ایمنی ناشی از واکسن شود، می‌تواند یک عامل هشداردهنده باشد. در حال حاضر سویه‌های در گردش تحت رصد قرار دارند و چنین جهش نگران‌کننده‌ای مشاهده نشده است.

رئیسی ادامه داد: افزایش قابل توجه بستری‌های ناشی از عفونت‌های حاد تنفسی در بخش‌های مراقبت ویژه، به‌ویژه اگر سهم قابل توجهی از این موارد مربوط به کرونا باشد، می‌تواند نشانه هشدار دیگری باشد. همچنین اگر میزان شیوع کرونا در جامعه از سطح هشدار عبور کند، نیازمند توجه و بررسی جدی خواهد بود. در شرایط فعلی، این شاخص‌ها در سطح کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار ندارند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ساده پیشگیرانه در مدارس گفت: متأسفانه همچنان مشاهده می‌شود دانش‌آموزی که علائم بیماری تنفسی یا سرماخوردگی دارد، به مدرسه فرستاده می‌شود و در نتیجه ممکن است سایر دانش‌آموزان نیز درگیر شوند و حتی کلاس تعطیل شود. بهتر است دانش‌آموز بیمار تا زمان برطرف شدن علائم در خانه بماند و پس از بهبودی به مدرسه بازگردد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، استفاده از ماسک در افراد دارای علائم تنفسی را نیز ضروری دانست و افزود: اگر فردی که دچار علائم سرماخوردگی یا بیماری تنفسی است از ماسک استفاده کند، احتمال انتقال بیماری به دیگران به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند؛ در غیر این صورت ممکن است تعداد بیشتری از افراد مجبور به استفاده از ماسک شوند.

رئیسی، شستشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در زمان ابتلا به علائم تنفسی و رعایت فاصله و سایر اصول بهداشتی را از اقدامات مؤثر در کاهش انتقال بیماری‌های تنفسی عنوان کرد و گفت: با رعایت همین نکات ساده می‌توان از بروز و انتقال بسیاری از بیماری‌های تنفسی پیشگیری کرد.

وی درباره واکسن آنفلوانزا نیز اظهار کرد: تزریق واکسن آنفلوانزا برای همه افراد الزامی نیست و گروه‌های خاصی در اولویت دریافت این واکسن قرار دارند؛ از جمله بیماران دیالیزی، افراد مبتلا به سرطان یا بیماری‌های تضعیف‌کننده سیستم ایمنی، گیرندگان پیوند و برخی زنان باردار.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: حتی دریافت واکسن آنفلوانزا نیز به معنای ایمنی صددرصدی در برابر بیماری نیست و واکسن تنها بخشی از ایمنی را ایجاد می‌کند. بنابراین فردی که واکسن دریافت کرده است نیز باید اصول پیشگیری مانند رعایت بهداشت دست، استفاده از ماسک در شرایط لازم و پرهیز از حضور بی‌ملاحظه در تجمعات هنگام بیماری را رعایت کند.

رئیسی در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از حساسیت و نگرانی بی‌مورد درباره واکسن‌ها گفت: مهم این است که مردم با رعایت اصول پیشگیری و توجه به توصیه‌های بهداشتی، از خود و اطرافیانشان در برابر بیماری‌های تنفسی محافظت کنند.