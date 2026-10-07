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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

یزدی‌خواه: مفاهیم ایثار و فداکاری را نمی‌توان صرفاً با کتاب آموزش داد

یزدی‌خواه: مفاهیم ایثار و فداکاری را نمی‌توان صرفاً با کتاب آموزش داد

ری- رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، گفت: مفاهیم تربیتی مانند فداکاری، گذشت و نیکوکاری را نمی‌توان صرفاً از طریق کتاب به دانش‌آموزان آموزش داد و این مفاهیم باید در میدان عمل تبلور یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی یزدی‌خواه، ظهر چهارشنبه، در آیین افتتاح مدرسه خیری بانو منصوری با تأکید بر نقش مدارس در ترویج ارزش‌های اخلاقی اظهار کرد: مدارس باید کانون عملی ترویج ارزش‌های اخلاقی باشند و افتتاح این مدرسه خیری نمونه‌ای عینی از تبلور ایثار و نیکوکاری در میدان عمل است.

وی افزود: برخی مفاهیم تربیتی را نمی‌توان صرفاً از طریق متون آموزشی به دانش‌آموزان منتقل کرد، بلکه دانش‌آموزان باید این مفاهیم را در محیط واقعی زندگی مشاهده و تجربه کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های آموزشی در مناطق حاشیه‌ای تهران خاطرنشان کرد: وضعیت آموزشی این مناطق نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت قابل‌توجهی داشته است.

یزدی‌خواه ادامه داد: در سال‌های گذشته دانش‌آموزان روستای اشرف‌آباد برای تحصیل در مقطع ابتدایی ناچار بودند مسیر طولانی تا روستای زمان‌آباد را پیاده طی کنند، اما امروز با تلاش خیرین و مسئولان، وضعیت مدارس و زیرساخت‌های آموزشی منطقه بهبود یافته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی منطقه گفت: این منطقه از ظرفیت بالایی در حوزه‌های انسانی، کشاورزی، دامپروری و تولید برخوردار است و وجود استعدادهای درخشان، نخبگان و فرهیختگان، زمینه مناسبی برای رشد و تعالی منطقه فراهم کرده است.

یزدی‌خواه ضمن قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، اداره‌کل نوسازی مدارس استان تهران و مسئولان شهرستان تصریح کرد: فراهم شدن چنین فضای آموزشی مطلوبی برای دانش‌آموزان ارزشمند است و امیدواریم دانش‌آموزان در کنار علم‌آموزی، به اخلاق، ادب و کرامت‌های انسانی نیز توجه داشته باشند.

وی در پایان با ادای احترام به مقام شهدا، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید، گفت: یاد و نام شهدای گران‌قدر، به‌خصوص ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه مینا که جان خود را در مسیر دفاع از آرمان‌ها فدا کردند، همواره زنده و الهام‌بخش خواهد بود.

کد مطلب 6970632

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