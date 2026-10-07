به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی یزدی‌خواه، ظهر چهارشنبه، در آیین افتتاح مدرسه خیری بانو منصوری با تأکید بر نقش مدارس در ترویج ارزش‌های اخلاقی اظهار کرد: مدارس باید کانون عملی ترویج ارزش‌های اخلاقی باشند و افتتاح این مدرسه خیری نمونه‌ای عینی از تبلور ایثار و نیکوکاری در میدان عمل است.

وی افزود: برخی مفاهیم تربیتی را نمی‌توان صرفاً از طریق متون آموزشی به دانش‌آموزان منتقل کرد، بلکه دانش‌آموزان باید این مفاهیم را در محیط واقعی زندگی مشاهده و تجربه کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های آموزشی در مناطق حاشیه‌ای تهران خاطرنشان کرد: وضعیت آموزشی این مناطق نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت قابل‌توجهی داشته است.

یزدی‌خواه ادامه داد: در سال‌های گذشته دانش‌آموزان روستای اشرف‌آباد برای تحصیل در مقطع ابتدایی ناچار بودند مسیر طولانی تا روستای زمان‌آباد را پیاده طی کنند، اما امروز با تلاش خیرین و مسئولان، وضعیت مدارس و زیرساخت‌های آموزشی منطقه بهبود یافته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی منطقه گفت: این منطقه از ظرفیت بالایی در حوزه‌های انسانی، کشاورزی، دامپروری و تولید برخوردار است و وجود استعدادهای درخشان، نخبگان و فرهیختگان، زمینه مناسبی برای رشد و تعالی منطقه فراهم کرده است.

یزدی‌خواه ضمن قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، اداره‌کل نوسازی مدارس استان تهران و مسئولان شهرستان تصریح کرد: فراهم شدن چنین فضای آموزشی مطلوبی برای دانش‌آموزان ارزشمند است و امیدواریم دانش‌آموزان در کنار علم‌آموزی، به اخلاق، ادب و کرامت‌های انسانی نیز توجه داشته باشند.

وی در پایان با ادای احترام به مقام شهدا، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید، گفت: یاد و نام شهدای گران‌قدر، به‌خصوص ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه مینا که جان خود را در مسیر دفاع از آرمان‌ها فدا کردند، همواره زنده و الهام‌بخش خواهد بود.