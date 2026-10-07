به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان فردا پنجشنبه ۱۶ مهر وارد هفته سوم می‌شود و هشت تیم حاضر در این رقابت‌ها در چهار دیدار برابر حریفان خود صف‌آرایی خواهند کرد. در اصفهان، سپاهان و زاگرس جنوبی کازرون، دو تیم چهار امتیازی لیگ برتر، به مصاف یکدیگر می‌روند.

این دیدار تقابل دو تیمی است که هر دو مسابقه قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند و از همین رو، جدال آن‌ها از حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود. باید دید در پایان این مسابقه کدام تیم می‌تواند روند صد درصد پیروزی خود را حفظ کرده و سومین برد متوالی خود را جشن بگیرد.

کیلومترها دورتر و در گچساران، نفت و گاز این شهر میزبان صید و ساحل لنگه (آتنا) خواهد بود. این مسابقه تقابل نفت و گاز دو امتیازی با آتنای بدون امتیاز است و هر دو تیم برای پیروزی قدم به این رقابت می‌گذارند.

آبی‌پوشان پایتخت نیز پس از کسب دو پیروزی متوالی، این هفته در استان البرز مهمان یکتاافروز خواهند بود. نماینده البرز در یکی از دشوارترین دیدارهای خود در لیگ برتر برابر استقلال قرار می‌گیرد و شاگردان این تیم به دنبال متوقف کردن روند پیروزی‌های استقلال هستند؛ در سوی مقابل، استقلال برای شش امتیازی شدن راهی کرج خواهد شد.

در دیگر دیدار هفته سوم، مقاومت شهرداری تبریز میزبان دانشگاه آزاد قزوین است. دو تیمی که هر دو در این فصل به جمع تیم‌های لیگ برتری اضافه شده‌اند، تاکنون نتایج متفاوتی کسب کرده‌اند. دانشگاه آزاد قزوین با دو امتیاز در شرایط مناسبی قرار دارد و مقاومت شهرداری تبریز نیز برای بهبود وضعیت خود در جدول، به دنبال کسب پیروزی در این دیدار و متوقف کردن نماینده قزوین خواهد بود.

برنامه کامل دیدارهای هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور در روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان - زاگرس جنوبی کازرون

* نفت و گاز گچساران - صید و ساحل لنگه (آتنا)

* یکتاافروز البرز - استقلال تهران

* مقاومت شهرداری تبریز - دانشگاه آزاد قزوین