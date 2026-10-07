به گزارش خبرگزاری مهر، عمادی پور از اجرای گشت مشترک تنظیم بازار و بازدید میدانی از نانوایی‌های منتخب و آزادپز این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در این بازدیدها، وضعیت سوخت دوگانه و آمادگی نانوایی‌های منتخب برای تداوم پخت و عرضه نان و همچنین نحوه فعالیت نانوایی‌های آزادپز مورد بررسی و نظارت قرار گرفت.

بررسی تجهیزات سوخت جایگزین نانوایی‌ها

وی افزود: در جریان این بازدیدها، وضعیت تجهیزات سوخت جایگزین، روند تولید و عرضه نان و رعایت ضوابط و مقررات در این واحدها ارزیابی شد.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه بروجرد با تأکید بر ضرورت آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم فعالیت گفت: بررسی میدانی وضعیت واحدهای نانوایی با هدف شناسایی مشکلات و اطمینان از استمرار روند پخت و عرضه نان انجام می‌شود.

استمرار نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها

عمادی‌پور با تأکید بر استمرار نظارت‌های میدانی خاطرنشان کرد: تأمین پایدار نان مورد نیاز مردم و ارتقای کیفیت عرضه، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.