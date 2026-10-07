به گزارش خبرگزاری مهر، رضا وحید نویسنده در این رمان، داستان جمال، پدری فلسطینی و دختر شش‌ساله‌اش لطیفه را روایت می‌کند که پس از آغاز جنگ، برای نجات و رسیدن به مکانی امن، مسیری دشوار و پرخطر را پشت سر می‌گذارند.

برای لطیفه، «خانه» مقصدی ساده و روشن است؛ اما جنگ، فاصله میان او و خانه را به مسیری دور و پرخطر تبدیل کرده است. سرمای شب، گرسنگی، زخم‌های تن و صدای موشک‌ها بخشی از روزهایی است که این پدر و دختر تجربه می‌کنند و در این میان، دیدار جمال با دوست قدیمی‌اش آرسن، یکی از نقاط مهم داستان را شکل می‌دهد.

«فرشته‌های باغ زیتون» با تمرکز بر رابطه پدر و دختر، تصویری از زندگی خانواده‌های فلسطینی در شرایط جنگ و آوارگی ارائه می‌کند و تلاش دارد بخشی از این واقعیت را از دریچه نگاه یک کودک به مخاطب نوجوان نشان دهد.

این کتاب در ۱۸۴ صفحه، قطع رقعی و شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات به‌نشر منتشر شده و تصویرگری جلد آن را مهدی مصطفوی بر عهده داشته است.

علاقه‌مندان می‌توانند «فرشته‌های باغ زیتون» را از فروشگاه‌های به‌نشر در مشهد و سایر شهرهای کشور و همچنین از طریق سایت انتشارات تهیه کنند.