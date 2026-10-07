به گزارش خبرنگار مهر، جمال ارشدی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان سنندج، با اشاره به الکترونیکی بودن فرآیند برگزاری این انتخابات اظهار کرد: آموزش عوامل اجرایی یکی از موضوعات مهمی است که باید پیش از آغاز مراحل اصلی انتخابات مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر آموزش‌ها به موقع انجام شود، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران انتخابات با وظایف و فرآیندهای مربوطه آشنایی بیشتری پیدا کرده و آمادگی لازم برای اجرای دقیق مراحل انتخابات را خواهند داشت.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان بر ضرورت تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص برای مراحل مختلف انتخابات تأکید کرد و گفت: اجرای فرآیند انتخابات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حرکت بر اساس زمان‌بندی مشخص است و هر مرحله باید در موعد تعیین‌شده دنبال شود.

ارشدی ادامه داد: نیازهای اجرایی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز نیز باید پیش از رسیدن به مراحل نهایی انتخابات پیش‌بینی و تأمین شود تا در زمان برگزاری با کمبود یا مشکل مواجه نشویم.

وی خاطرنشان کرد: بررسی مسائل و نیازهای اجرایی از هم‌اکنون این فرصت را فراهم می‌کند که مشکلات احتمالی در زمان مناسب شناسایی و برطرف شوند.

تعامل با گروه‌های اجتماعی برای افزایش مشارکت

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان کرد: برای افزایش مشارکت باید از ظرفیت گروه‌های مختلف اجتماعی استفاده کرد.

وی افزود: ارتباط و تعامل با احزاب، گروه‌ها، افراد شاخص و اثرگذار جامعه می‌تواند به آگاهی‌بخشی بیشتر درباره انتخابات و فراهم شدن زمینه مشارکت مردم کمک کند.

ارشدی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای مشارکت عمومی باید همزمان با سایر اقدامات اجرایی انتخابات دنبال شود و ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها و مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد.

آموزش تخصصی نیروهای فناوری اطلاعات

در ادامه این نشست، فریور، مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری کردستان، با اشاره به الکترونیکی بودن فرآیند انتخابات شوراها بر ضرورت آمادگی نیروهای حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد.

وی اظهار کرد: بخشی از آموزش‌های تخصصی برای سرگروه‌های فناوری اطلاعات به شکل کارگاهی برگزار خواهد شد و در کنار آن، از ظرفیت ویدئوکنفرانس برای انتقال هماهنگ آموزش‌ها استفاده می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری کردستان افزود: برگزاری انتخابات الکترونیکی نیازمند حضور نیروهای فنی آموزش‌دیده و مسلط به فرآیندهاست و نمی‌توان آموزش این نیروها را به زمان نزدیک به برگزاری انتخابات موکول کرد.

فریور ادامه داد: با توجه به نقش فناوری اطلاعات در مراحل مختلف انتخابات، آموزش نیروهای این حوزه باید به شکل منسجم و برنامه‌ریزی‌شده دنبال شود.

وی تأکید کرد: این آموزش‌ها با مسئولیت فرمانداری سنندج و در چارچوب برنامه‌ریزی استانی انجام می‌شود تا نیروهای فناوری اطلاعات از آمادگی لازم برای انجام وظایف خود برخوردار باشند.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری کردستان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان عوامل اجرایی و نیروهای فنی، پیش‌بینی نیازهای زیرساختی و آموزش تخصصی از جمله اقداماتی است که باید پیش از برگزاری انتخابات مورد توجه قرار گیرد.