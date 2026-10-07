سیداحمد علوی، رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت هفته گردشگری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به پراکندگی مدیریت و سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری پایتخت گفت: مسئله اصلی گردشگری تهران لزوماً کمبود زیرساخت نیست، بلکه مردم بسیاری از ظرفیت‌های گردشگری موجود در شهر را نمی‌شناسند و میان مجموعه‌های مختلف گردشگری، میراثی و تفریحی نیز هماهنگی و سیاست‌گذاری یکپارچه وجود ندارد.

وی با تشریح وضعیت گردشگری در شهر تهران اظهار کرد: در بررسی‌هایی که در کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورا انجام دادیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و حتی زیرساخت‌هایی مانند هتل‌ها، نوعی پراکندگی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری وجود دارد.

وی افزود: بسیاری از مجموعه‌های گردشگری تهران ظرفیت‌های قابل توجهی دارند، اما مردم شناخت کافی نسبت به این اماکن ندارند و نتوانسته‌اند ارتباط مناسبی با آنها برقرار کنند؛ بنابراین به اعتقاد ما مسئله اصلی فقط افزایش تعداد زیرساخت‌ها نیست، بلکه باید روی معرفی ظرفیت‌های موجود و ایجاد ارتباط میان مردم و این اماکن تمرکز کرد.

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران ادامه داد: یکی از موضوعاتی که حدود ۱۵ سال در شهرداری تهران مطرح بود، ایجاد ساختاری برای سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه گردشگری بود که حدود پنج سال از این مسیر در دوره فعلی شورا دنبال شد و در نهایت توانستیم تأسیس شرکت گردشگری را به تصویب برسانیم.

علوی با اشاره به تعدد متولیان حوزه گردشگری و تفریح در شهرداری تهران گفت: تا پیش از این، بخش‌های مختلفی از حوزه گردشگری و تفریح در اختیار مجموعه‌های متفاوت بود؛ برای مثال سیاست‌گذاری شهربازی‌ها در اختیار سازمان بوستان‌ها قرار داشت، بخشی از ظرفیت‌ها در سازمان بازنشستگی، بخشی در سازمان فرهنگی و هنری و بخش دیگری نیز در اختیار سازمان زیباسازی بود.

وی تصریح کرد: این سؤال وجود داشت که چرا مجموعه‌هایی که باید در چارچوب اوقات فراغت و گردشگری شهروندان به صورت هماهنگ فعالیت کنند، متولیان و سیاست‌گذاری‌های جداگانه‌ای داشته باشند. ایجاد شرکت گردشگری می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد این هماهنگی و سیاست‌گذاری یکپارچه باشد.

رشد بودجه تورهای گردشگری تهران از ۴ به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران همچنین به افزایش اعتبارات حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: زمانی که وارد شورا شدیم، بودجه تورهای گردشگری و اتوبوس‌های گردشگری حدود چهار میلیارد تومان بود، اما امروز این رقم به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

علوی ادامه داد: این افزایش بودجه متناسب با تورم و جمعیت شهر تهران انجام شده و معتقدیم اگر شرکت گردشگری برنامه مناسب و قابل دفاعی ارائه کند و این برنامه در بودجه شهر قرار بگیرد، امکان افزایش بیشتر اعتبارات این حوزه نیز وجود دارد.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که به بهبود حال مردم کمک کنیم و زمینه‌ای فراهم شود تا شهروندان بتوانند از ظرفیت‌های گردشگری، تفریحی و تاریخی تهران بیشتر استفاده کنند.

علوی با بیان اینکه ساماندهی حوزه گردشگری تهران مسیر ساده‌ای نیست، گفت: در این حوزه تعارض منافع زیادی وجود دارد و طبیعتاً برای ایجاد تغییر و حرکت به سمت یک ساختار منسجم، مقاومت‌هایی نیز شکل می‌گیرد.

وی افزود: با وجود این چالش‌ها، تلاش کردیم موضوع را متوقف نکنیم و بخشی از زیرساخت‌های گردشگری و تفریحی شهر را که در سال‌های گذشته تعطیل یا رها شده بود، دوباره فعال کنیم.

بازگشت شهربازی‌های تهران به مدار فعالیت

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت برخی شهربازی‌های پایتخت اظهار کرد: برای نمونه، شهربازی بسیج حدود شش سال تعطیل بود. سرمایه‌گذاری انجام شده بود اما مجموعه بسته مانده و رها شده بود. در این دوره تلاش کردیم این زیرساخت را دوباره به چرخه فعالیت بازگردانیم.

علوی افزود: در همین دوره، شهربازی مجموعه عباس‌آباد نیز به سرانجام رسید و علاوه بر آن، برای اضافه شدن شش شهربازی دیگر به شهر تهران برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: بسیاری از ظرفیت‌هایی که در گذشته در تهران وجود داشت، از جمله شهربازی مینی‌سیتی و شهربازی بوستان بسیج که برای شهروندان شرق تهران خاطره‌انگیز و نوستالژیک بود، سال‌ها غیرفعال بودند و تلاش کردیم بخشی از این زیرساخت‌ها را دوباره احیا کنیم.

توسعه اتوبوس‌های گردشگری در مسیرهای میراثی و هویتی تهران

علوی همچنین از توسعه اتوبوس‌های گردشگری خبر داد و گفت: یکی دیگر از اقداماتی که دنبال کردیم، افزایش اتوبوس‌های گردشگری و تعریف مسیرهای مشخص برای بازدید از اماکن تاریخی، میراثی و هویتی تهران است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این مسیرها می‌تواند کمک کند شهروندان شناخت بیشتری نسبت به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری تهران پیدا کنند و از مجموعه‌هایی که در شهر وجود دارد، بیشتر استفاده کنند.

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران در پایان تأکید کرد: رویکرد ما این است که در کنار توسعه زیرساخت‌ها، موضوع معرفی ظرفیت‌های موجود، دسترسی مردم به اماکن گردشگری و ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف را نیز دنبال کنیم تا گردشگری تهران از حالت پراکنده خارج شده و سیاست‌گذاری منسجم‌تری پیدا کند.