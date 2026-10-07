نگارش جمعی سوره نصر در رویداد خوشنویسی «خط نصر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، گردهمایی و رویداد «خط نصر» که نمادی از هم‌افزایی جامعه خوشنویسی کشور است، روز پنجشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۶ در نگارخانه‌های «عالی» و «خانه عکاسان» حوزه هنری میزبان علاقه‌مندان و اهالی فرهنگ خواهد بود.

حسین غلامی مدیر گروه خوشنویسی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و دبیر این رویداد، ضمن تأکید بر اهمیت این گردهمایی در هنگامه اتفاقات اخیر، هدف از برگزاری کارگاه یک‌روزه «خط نصر» را ایجاد بستری برای تعامل پویا میان هنرمندان مطرح و خلق آثار فاخر با محوریت سوره مبارکه نصر عنوان کرد.

در این رویداد تخصصی، بیش از ۵۰ تن از استادان و هنرمندان خوشنویس کشور گرد هم می‌آیند تا سوره مبارکه نصر را به صورت جمعی نگارش کنند.

حمید احمدی، مجتبی ابراهیمی رومنجان، سیدمحمود ابوالقاسمی، محمدصادق احدپور، محمد البرزی، بابک البرزنیا، نیما الیکایی، علیرضا امین‌مقدم، عارف براتی، شکرالله برومند، مسعود پورزارعی، میکائیل پیران، حکیمه پوریزدان‌پرست، محسن جدیدی، مجید جدیدی، رضا جعفرپور، سیدمرتضی جعفری، محمدحسن جانفدا، آزاده جوادیان، حمیده جوکار، محمد جوادزاده، ابراهیم حبیبی، مهدی حاجی‌محمدی فریمانی، علیرضا خدامرادی، حسن حسین‌نژاد، مجید خواجگان، علی رضائیان، محمدمهدی رضائی‌خواه، خسرو روشن، رضا زدوار، سعیدرضا زمزیا، عبدالله ستارپور، عطاءالله سرمدی، عباس سلطان‌آبادی، کمال سلیمانی‌نیا، غلامرضا سپهری، حسین سیفی، مهدی سهرابی، محسن شیرخانی، هانیه شرار، محمد شهبازی، ازهار شرکاء، مسعود صالحی، علی صلاحی، علی‌اشرف صندوق‌آبادی، رضا صفری، حسین غلامی، سیدعلی فخاری، مجید فدائی‌منش، حامد فقیهی، آرمان فتحی، فرض‌الله فیضی، حسن قاسمی، هادی قاسمی، میرجلیل قاسمی، پیمان قیاسوند، محمدعلی قربانی، هادی کرمانی، عبدالله کلهری، علی گنجی، عبدالرضا گرگانی، سیدعلیرضا مطلبی، اعظم مدرسی، محمدمهدی میرزایی، علی مهری، میرحیدر موسوی، محمدسعید نقاشیان، امیرعباس نصیری، علی‌اصغر نظری، صفر نورزاد، حشمت‌الله نوروزی، مریم همایونی و آرش یعقوبی، هنرمندان حاضر در رویداد «خط نصر» هستند.