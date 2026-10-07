به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب چهارشنبه در آیین رونمایی و افتتاح نخستین کتابخانه سیار شهرستان گرمسار با حضور ایمان نظام‌زاده دستیار عالی رئیس بنیاد ایران‌شناسی در امور استان‌ها با اشاره به افزایش دسترسی شهروندان به خدمات فرهنگی، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش سرانه دسترسی به کتاب و منابع مطالعاتی، نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی جامعه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های بنیاد ایران‌شناسی افزود: فعالیت این بنیاد در شرایط کنونی تنها یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه از منظر معرفی تاریخ و تمدن ایران به جهانیان، یک ضرورت راهبردی به شمار می‌رود.

فرماندار گرمسار با اشاره به هجمه های رسانه‌ای علیه ایران عنوان کرد: در شرایطی که ایران هراسی در خارج از مرزهای کشور دنبال می‌شود، باید از ظرفیت‌های فرهنگی برای معرفی درست تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران استفاده کرد و تصویر واقعی کشور را به افکار عمومی جهان نشان داد.

همتی ادامه داد: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران و تبیین پیشینه تاریخی کشور می‌تواند در خنثی‌سازی جریان‌های ایران هراسانه موثر باشد و لازم است دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی همچنین از حمایت فرمانداری گرمسار برای استقرار نمایندگی بنیاد ایران‌شناسی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: در همین راستا محل مستقلی برای فعالیت این نمایندگی در نظر گرفته شده و نیروی انسانی مورد نیاز نیز از سوی فرمانداری تأمین خواهد شد.

فرماندار گرمسار ابراز امیدواری کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، نمایندگی بنیاد ایران‌شناسی در شهرستان در کوتاه‌ترین زمان وارد مرحله اجرایی شود و زمینه برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و پژوهشی مرتبط با تاریخ و تمدن منطقه فراهم شود.