به گزارش خبرنگار مهر، نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان کشور همزمان با جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در مهرماه ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار شد و جمعی از استعدادهای نوجوان فیلم‌سازی از سراسر کشور در این رویداد حضور یافتند.

محمد تقی‌زاده، از هنرجویان انجمن سینمای جوانان مشگین‌شهر، با فیلم کوتاه «دیدار دوباره» به این رویداد ملی راه یافت و توانست با ارائه این اثر، عنوان برنز المپیاد را به دست آورد.

این موفقیت، ظرفیت و استعدادهای هنری نوجوانان مشگین‌شهر در عرصه فیلم‌سازی را نشان می‌دهد و نقش آموزش و فعالیت‌های انجمن سینمای جوانان در شناسایی و پرورش استعدادهای سینمایی را برجسته می‌کند.

مسئولان فرهنگی شهرستان نیز ضمن تبریک این موفقیت به محمد تقی‌زاده، بر حمایت از استعدادهای نوجوان و فراهم کردن زمینه برای حضور بیشتر هنرمندان مشگین‌شهری در رویدادهای ملی تأکید کردند.