  1. استانها
  2. اردبیل
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

فیلم‌ساز نوجوان مشگین‌شهری مدال برنز المپیاد کشور را کسب کرد

فیلم‌ساز نوجوان مشگین‌شهری مدال برنز المپیاد کشور را کسب کرد

مشگین‌شهر- محمد تقی‌زاده، هنرجوی نوجوان انجمن سینمای جوانان مشگین‌شهر، با فیلم کوتاه «دیدار دوباره» در نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان کشور مدال برنز کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان کشور همزمان با جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در مهرماه ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار شد و جمعی از استعدادهای نوجوان فیلم‌سازی از سراسر کشور در این رویداد حضور یافتند.

محمد تقی‌زاده، از هنرجویان انجمن سینمای جوانان مشگین‌شهر، با فیلم کوتاه «دیدار دوباره» به این رویداد ملی راه یافت و توانست با ارائه این اثر، عنوان برنز المپیاد را به دست آورد.

این موفقیت، ظرفیت و استعدادهای هنری نوجوانان مشگین‌شهر در عرصه فیلم‌سازی را نشان می‌دهد و نقش آموزش و فعالیت‌های انجمن سینمای جوانان در شناسایی و پرورش استعدادهای سینمایی را برجسته می‌کند.

مسئولان فرهنگی شهرستان نیز ضمن تبریک این موفقیت به محمد تقی‌زاده، بر حمایت از استعدادهای نوجوان و فراهم کردن زمینه برای حضور بیشتر هنرمندان مشگین‌شهری در رویدادهای ملی تأکید کردند.

کد مطلب 6971097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها